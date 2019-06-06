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Глава МИД РФ Сергей Лавров: Госсекретарь США предлагал второй референдум по Крыму

06 июня 2019, 20:24  •  85 • В России

Во вторник глава российского внешнеполитического ведомства дал большое интервью медиа-холдингу РБК. Приводим самые интересные фрагменты — об отказе от доллара, Украине и Венесуэле.

Об уловках Вашингтона

Антироссийские санкции мотивируются и объясняются Крымом, притом, что [на референдуме о воссоединении с Россией в марте 2014 года] крымчане проголосовали абсолютно свободно. Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров.

Об Украине

Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более, в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение (о предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса — прим. ред.).

О Венесуэле

Откуда взялась информация, будто мы «доложили» американцам, что выводим оттуда наших специалистов, — я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США.

Об отказе от доллара

Доля нашей торговли с Китаем, которая обслуживается национальными валютами, сейчас в районе 18% (примерно пятая часть). Это уже серьезно. И эта доля растет.

О будущем человечества

Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают.

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