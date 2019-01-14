Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая экранизация "Чиполлино" - останется ли классовая борьба?
Стало известно, где пройдёт матч 1/16 Лиги Европы «Шахтёр» — «Айнтрахт»
Совет Европы начнет мониторить соцсети во время выборов президента на Украине
Соловьев призвал повременить с дорогостоящей реконструкцией зданий Госдумы
Главная / В России

Глава МИД РФ Сергей Лавров - после переговоров с Японией: «Курильские острова - это была, есть и будет территория России»

14 января 2019, 18:54  •  100 • В России

На наших восточных границах — до сих пор неурегулированный территориальный спор. По итогам Второй мировой Курильские острова стали частью СССР, но Япония всё ещё называет южную часть гряды своими «северными территориями». И так и не подписала с Москвой мирный договор (это спустя 74 года после окончания войны). Более того, в последние месяцы Токио отметился странными, если не сказать хуже, заявлениями.

— Мы претендуем на «северные территории», но не собираемся выселять русских, проживающих там, — сказал в начале года премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А чуть раньше местные газеты со ссылкой на «анонимные источники» пообещали: в случае передачи островов — американские военные базы там размещать не будем… После всего этого МИД РФ вызвал посла Японии «на ковёр», вручив ноту и недопустимости таких выходок.

Намеченные на январь переговоры с самураями грозили совсем «подвиснуть». Но в понедельник глава МИД Японии Таро Коно, всё-таки прилетев в Москву, провёл первый раунд саммита со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Начали, конечно, с самой болезненной темы:

— Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. То была, есть и будет территория России, — сказал Лавров на пресс-подходе после переговоров.

— В 2018 году мы достигли ряда успехов, смягчили визовый режим для тургрупп. Токио и Москва должны извлечь максимальную выгоду из большого потенциала наших отношений, — по-дипломатически вежливо заявил Коно.

В любом случае, это был лишь начальный этап переговоров. Российско-японский саммит в Москве продолжается, и лёгким он точно не будут.

— Работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договорённости, без нагнетания противоречивой риторики, — подводит МИД РФ итог первого этапа в официальном заявлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 20:09
Небратья — навек? Может ли Украина рассчитывать на светлое будущее без России
13 января 2019, 20:09
Зачем Порошенко отдал Стамбулу храм, где захоронен Юрий Долгорукий
14 января 2019, 18:54
Путина пригласили на 100-летие Калашникова
Загрузка...
14 января 2019, 15:39
Эксперты оценили возможность отставки российского правительства
14 января 2019, 15:40
Дончанин Иван Кириченко: «Дожил до ста лет, доживу и до нашей Победы!»
14 января 2019, 18:54
Медведев предложил Белоруссии «ценить Россию»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2019, 05:24
Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
10 января 2019, 15:54
Новый прорыв: на Украине собираются перехитрить Россию
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.