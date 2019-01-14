Глава МИД РФ Сергей Лавров - после переговоров с Японией: «Курильские острова - это была, есть и будет территория России»

На наших восточных границах — до сих пор неурегулированный территориальный спор. По итогам Второй мировой Курильские острова стали частью СССР, но Япония всё ещё называет южную часть гряды своими «северными территориями». И так и не подписала с Москвой мирный договор (это спустя 74 года после окончания войны). Более того, в последние месяцы Токио отметился странными, если не сказать хуже, заявлениями.

— Мы претендуем на «северные территории», но не собираемся выселять русских, проживающих там, — сказал в начале года премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А чуть раньше местные газеты со ссылкой на «анонимные источники» пообещали: в случае передачи островов — американские военные базы там размещать не будем… После всего этого МИД РФ вызвал посла Японии «на ковёр», вручив ноту и недопустимости таких выходок.

Намеченные на январь переговоры с самураями грозили совсем «подвиснуть». Но в понедельник глава МИД Японии Таро Коно, всё-таки прилетев в Москву, провёл первый раунд саммита со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Начали, конечно, с самой болезненной темы:

— Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. То была, есть и будет территория России, — сказал Лавров на пресс-подходе после переговоров.

— В 2018 году мы достигли ряда успехов, смягчили визовый режим для тургрупп. Токио и Москва должны извлечь максимальную выгоду из большого потенциала наших отношений, — по-дипломатически вежливо заявил Коно.

В любом случае, это был лишь начальный этап переговоров. Российско-японский саммит в Москве продолжается, и лёгким он точно не будут.

— Работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договорённости, без нагнетания противоречивой риторики, — подводит МИД РФ итог первого этапа в официальном заявлении.