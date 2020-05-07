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Глава МИД предложил США переносить американские предприятия на Украину

07 мая 2020, 17:10  •  33 • Украина

Стало понятно, почему Украина при помощи карантина уничтожает собственных фермеров и банкротит ещё живые предприятия. Оказалось, необходимо очистить территории для прихода американского бизнеса. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба предложил госсекретарю США Майклу Помпео перенести американские предприятия на Украину.

«В условиях пандемии Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности и готова пригласить к себе американские предприятия, которые рассматривают возможность переноса производства из других регионов», - заявил дипломат в телефонном разговоре с американским чиновником.

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами», - это оттуда? - ехидно интересуется блогер Инга Кирюхина.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Украина решительно настроена в дальнейшем развивать стратегическое партнерство с США, причем не для формальности, а для укрепления настоящей дружбы. Правда, за эту дружбу придется заплатить банкротством украинской промышленности и передачей АПК под внешний контроль, что и неудивительно – ведь земельная реформа была продавлена именно западными лоббистами. Внешние доноры уже готовятся к скупке украинских земель, поэтому местные земледельцы и фермеры им будут помехой. Вот их, в первую очередь, и ликвидируют украинские власти: по данным социологов, после карантина почти треть мелких и средних аграрных хозяйств отомрут. Уже сейчас агропроизводители выбрасывают тоннами ранние овощи и сливают в канавы молоко, а тем временем, украинские маркеты забиты капустой из Албании и клубникой из Польши.

В этих условиях министр Кулеба заявляет, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые рассматривают возможность переноса производств из других регионов. Они-то и будут превращать Украину в гаранта глобальной продовольственной безопасности. Кстати, заседание украинского-американской Комиссии стратегического партнерства по этому вопросу может пройти в ближайшие месяцы.

Майкл Помпео в свою очередь еще раз заверил Киев в непоколебимой моральной поддержке со стороны США, однако про деньги пока умалчивает: как известно, МВФ требует от Украины положить к ногам западных партнеров не только землю, но и банки и промышленность, а Украина еще не выполнила всех условий для привлечения средств извне.

«Вот вам публичное признание в отсутствии дееспособности «нации». Исторически сложившийся менталитет холопа, не позволяет панувать в родной сторонке, оставаясь только во влажных мечтах патриотов о каком-то там достоинстве», - комментируют прогиб Кулебы пользователи соцсетей.

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