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Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
10 ноября 2019, 13:24 • 65 • Украина
Польские власти будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного на основании запроса из России одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* Игоря Мазура.
Reuters
«Решение (о задержании. — RT) было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы — задержать такое лицо», — цитирует ТАСС главу МИД Польши Яцека Чапутовича.
По его словам, в настоящее время польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список.
«Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», — отметил глава МИД Польши.
Ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше Игорю Мазуру нашли защиту.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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