Глава МИД ПМР: «Молдова должна взять на себя ответственность за войну в Приднестровье»

В Москве состоялся круглый стол на тему «Неотвратимость наказания за преступления против народа Приднестровья в период военной агрессии Молдавии в 1990 – 1992 годах», приуроченный к 27-й годовщине нападения Вооружённых сил Молдавии на город Бендеры. В работе круглого стола принял участие министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Молдавия не сделала выводов из самых тёмных страниц своего прошлого и не выучила ни одного урока из военного конфликта на Днестре», – заявил он в своём выступлении, отметив, что соседняя страна всё ещё не готова к тому, чтобы переосмыслить события тех лет и не признаёт ответственности за преступления против народа Приднестровской Республики. Да и в попытках решения приднестровского конфликта сегодня молдавская сторона не может отказаться «от дискриминационной точки зрения».

Глава МИД ПМР рассказал, что ещё на заре создания независимой республики у её народа была своя система ценностей, слишком отличная от радикализма и национализма, которые захлестнули Молдавию после развала Советского Союза. И сегодня, как и 27 лет назад, единственной гарантией стабильности в регионе остаются миротворческий силы Российской Федерации, как бы это ни не нравилось молдавской стороне.