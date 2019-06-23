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Глава МИД ПМР: «Молдова должна взять на себя ответственность за войну в Приднестровье»

23 июня 2019, 23:39  •  60 • Украина
В Москве состоялся круглый стол на тему «Неотвратимость наказания за преступления против народа Приднестровья в период военной агрессии Молдавии в 1990 – 1992 годах», приуроченный к 27-й годовщине нападения Вооружённых сил Молдавии на город Бендеры. В работе круглого стола принял участие министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
«Молдавия не сделала выводов из самых тёмных страниц своего прошлого и не выучила ни одного урока из военного конфликта на Днестре», – заявил он в своём выступлении, отметив, что соседняя страна всё ещё не готова к тому, чтобы переосмыслить события тех лет и не признаёт ответственности за преступления против народа Приднестровской Республики. Да и в попытках решения приднестровского конфликта сегодня молдавская сторона не может отказаться «от дискриминационной точки зрения».
Глава МИД ПМР рассказал, что ещё на заре создания независимой республики у её народа была своя система ценностей, слишком отличная от радикализма и национализма, которые захлестнули Молдавию после развала Советского Союза. И сегодня, как и 27 лет назад, единственной гарантией стабильности в регионе остаются миротворческий силы Российской Федерации, как бы это ни не нравилось молдавской стороне.
«Ограничения свободы передвижения, экономическая блокада, принудительное документирование или политически мотивированное уголовное преследование граждан – всё это показывает, что Молдавия не собирается делать какие-то выводы из прошлых событий и не хочет учитывать последствия военного конфликта на Днестре»,
– подчеркнул Игнатьев.
В резолюции, которая была принята по итогам работы круглого стола, говорится о том, что и современному руководству Молдовы, и международному сообществу всё равно придётся дать политико-правовую оценку событиям, которые произошли на территории Приднестровья 27 лет назад.
«Становление государственно-правовых отношений между Приднестровьем и Молдавией должно учитывать уроки конфликта, мнение населения ПМР, неоднократно выражённое в ходе всенародных референдумов, а также законные права и интересы людей, включая молодое поколение, выросшее в период существования де-факто независимого Приднестровья»,
– говорится в документе.
Виталий Игнатьев подчеркнул, что народ Приднестровья много лет назад сделал единственно правильный выбор и теперь ждёт международного признания республики. О правильности выбора говорит тот факт, что соседняя Молдова даже через почти тридцать лет не хочет переосмыслить свои ошибки и взять на себя ответственность за преступления против народа Приднестровья.
Соб. корр. ФСК
Фото: МИД ПМР

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