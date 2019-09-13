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Глава МИД Молдовы: «Никаких шагов по интеграции в ЕАЭС»

13 сентября 2019, 12:09  •  79 • Украина
От России молдавскому правительству нужен только рынок
Вернувшись из Москвы, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску дал пресс-конференцию по итогам своего визита.
«Сергей Лавров несколько раз заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Республика Молдова и Российская Федерация продолжат обсуждение процесса приднестровского урегулирования в формате «5 + 2». В ближайшие недели состоится встреча в таком формате, на которой обсудят вопросы урегулирования приднестровского конфликта», – рассказал Попеску о своей встрече с министром иностранных дел России.
При этом глава МИД Молдовы заявил, что ни о какой федерации и речи не может быть. И тот план урегулирования приднестровского конфликта, который обсуждался 15 лет назад, названный «Планом Козака», необходимо забыть.
«Мы не можем вернуться к принципам урегулирования приднестровского конфликта, которые обсуждались господином Козаком и тогдашними властями Республики Молдова», – сказал Нику Попеску.
Также министр заявил, что правительство не будет предпринимать никаких шагов в отношении интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), о чём он и сообщил в Москве Сергею Лаврову.
«На встречах в Москве я подтвердил, что правительство не намерено утверждать какие-либо новые инициативы в отношениях с ЕАЭС. Это не предусмотрено в договорённостях относительно внешней политики, заложенных в соглашении о парламентском большинстве, состоящем из ПСРМ и блока ACUM. Поэтому правительство Молдовы не собирается изменять подходы в отношениях страны с ЕАЭС», – сказал дипломат.
На вопрос журналистов, будет ли отменён закон «о противодействии российской пропаганде», согласно которому в Молдове запрещена трансляция информационных, аналитических и военных программ Российской Федерации, Попеску заявил, что закон остаётся в силе, а его отмена даже не обсуждается.
«Я даже теоретически не вижу того большинства в парламенте, которое проголосует за это. Закон остаётся действующим, а правительство в своих решениях будет исходить из этого закона», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что для Молдавии самое главное в отношениях с Россией – возвращение торгово-экономического сотрудничества и открытие доступа молдавского экспорта на российский рынок.
Что касается языкового вопроса и просьбы Сергея Лаврова не дискриминировать русскоязычные СМИ, Попеску уверен, что в Молдове не существует никаких проблем с русским языком.
«Это относится и к уровню бытового общения, и к работе русскоязычных СМИ, и к функционированию школ. Мы не считаем, что русский язык сталкивается с какими-либо проблемами на территории Молдовы», – прокомментировал дипломат просьбу главы МИД РФ.
Один из самых важных вопросов, обсуждаемых в Москве, стал вопрос утилизации боеприпасов, которые хранятся на военных складах на территории Приднестровья. Нику Попеску заявил, что утилизация может осуществиться только лишь при участии Соединённых Штатов, Евросоюза и Украины.
«Процесс утилизации может проводиться исключительно при участии ОБСЕ и стран-партнёров Молдовы. США остаётся ключевым партнёром республики в процессе урегулирования приднестровского конфликта и в дипломатических шагах, которые связаны с процессом утилизации боеприпасов», – отметил Попеску. Не может быть никаких «внутренних дел России и Приднестровья», как неоднократно заявлял президент ПМР Вадим Красносельский.
Выглядит эта риторика, вызывающе странно: с одной стороны, Молдова остро нуждается в российском рынке, комфортной цене на газ, миграционных послаблениях и амнистиях для своих граждан, работающих в РФ, с другой – молдавское правительство и слышать не жалает о формате ЕАЭС и нормальном урегулировании конфликта в Приднестровье. А пассаж о привлечении к утилизации боеприпасов Украины говорит о нежелании Кишинёва решать вопросы в той плоскости, в которой они имеют шанс быть решёнными. Украина – это последняя страна, которую стоило бы вспоминать в одном контексте со словом «боеприпасы». Или Попеску намекает на то, что Молдова не против «утилизировать» содержимое военных складов в Донбассе? Трудно понять, что имеет в виду министр. Интересно, партнёры по коалиции его понимают? Ведь заявления Попеску находятся в прямом противоречии с чаяниями избирателей, которые голосовали за Игоря Додона и ПСРМ.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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