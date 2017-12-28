Глава МИД Ливии: Мы с нетерпением ждём предложений от России

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Мохаммед Дайри ответил на вопросы обозревателя Андрея Афанасьева о положении Ливии сегодня

После событий "Арабской весны" и убийства Муаммара Каддафи прозападными боевиками Ливия погрузилась в многолетний хаос. Европейские и американские спецслужбы делали всё возможное, чтобы дестабилизировать и без того непростую ситуацию в некогда безопасной и быстро развивающейся стране. О том, что происходит в Ливии сегодня, и какие есть пути выхода из затянувшегося кризиса, "Царьград" пообщался с главой МИД североафриканского государства Мохаммедом Дайри.

- Ваше Превосходительство, каков Ваш взгляд на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке на конец 2017 года?

- Я бы сказал, что Северная Африка и Ближневосточный регион, к сожалению, стали свидетелями продолжающихся волнений в Йемене, Сирии и Ливии.

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Единственное положительное изменение заключается в том, что Международной коалиции удалось победить ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка). Однако, как мы все знаем, силы ИГИЛ есть и за пределами Сирии. В Ливии мы обеспокоены сообщениями о том, что верхушка этой террористической группировки намерена использовать Ливию в качестве безопасного убежища после своего поражения в Сирии и Ираке.

Кроме того, сейчас мы наблюдаем некоторый рост террористической угрозы национальной безопасности Египта. Последняя ужасная атака в Египте произошла всего несколько недель назад. Была атакована мечеть на Синае, более 350 верующих погибли. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

В случае с Ливией, как я считаю, угроза в лице ИГИЛ до сих пор актуальна, даже с учётом победы в Сирии. У этой группировки повсюду есть свои ячейки.

Поэтому ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке по-прежнему вызывает беспокойство, не говоря уже о том, что Тунис до сих пор продолжает борьбу. Тунисские силы безопасности доблестно сумели сорвать многие террористические акты. Однако, я думаю, в регионе угроза ИГИЛ никуда не делась.

Что касается политических решений, нам ещё только предстоит их увидеть в Йемене, Сирии и Ливии. Это тот вопрос, который следует решать участникам политических процессов.

- Сирийскому правительству удалось устранить проблему ИГИЛ только с помощью иностранных союзников, таких как Россия и Иран. Нуждается ли ливийское правительство в такой же поддержке, чтобы решить проблему терроризма?

- Если бы Международное сообщество и Совет Безопасности сняли эмбарго, которое было наложено на Ливийскую национальную армию, мы могли бы противостоять угрозе ИГИЛ и "Аль-Каиды" нашими собственными вооружёнными силами, которые и так уже принесли немало жертв в этой борьбе и одержали не одну победу над террористами в Ливии. Тем не менее, я должен подчеркнуть, что в настоящее время наша национальная армия ведёт борьбу с ИГИЛ и другими террористическими группами, используя устаревшее оружие, такое как МиГ-23, который Советский Союз прекратил производить ещё в 1982 году. Наши бойцы пытаются бороться с террористами с помощью восстановленных истребителей, но нам нужны боеприпасы и оборудование для обнаружения взрывчатых веществ. Ливийская национальная армия потеряла очень много бойцов из-за отсутствия сложного оборудования для обнаружения скрытых ловушек и взрывчатки, особенно в Бенгази. Я твёрдо чувствую, что Ливийская национальная армия способна противостоять тем вызовам, которые нам бросает терроризм, но Совет Безопасности ООН должен снять эмбарго, введённое в отношении вооружённых сил.

- На протяжении десятилетий Ливия была своего рода преградой, сдерживавшей миллионы мигрантов, стремящихся попасть в Европу, как правило, через Италию. После развала правительства Муаммара Каддафи и его убийства, организованного США, волна мигрантов из всей Африки хлынула в Европу. На мой взгляд, помощь Ливии входит в национальные интересы как Италии, так и всего ЕС. Ливия должна восстановить свои армию и пограничный контроль, чтобы сдержать проблему нелегальной миграции в Европу. Ливия получает какую-то поддержку от ЕС?

- В феврале в Триполи Италия подписала с так называемым правительством национального единства Меморандум о взаимной поддержке. Италия будет оказывать помощь ливийским властям, что в свою очередь поможет обуздать потоки нелегальной миграции у берегов этой страны. Тем не менее эта политика оказалась слишком опасной. Как вам известно, несколько миллионов долларов были выплачены группировкам, которые занимались торговлей людьми и нелегальной миграцией. С августа поток мигрантов только увеличился. Ко всему прочему, CNN выпустил скандальный доклад о работорговле в Африке.

Триполи. Фото: http://globallookpress.com

Мы должны отчётливо понимать, что для того, чтобы как-то помочь Ливии, необходимо избавиться от группировок, которые распространяют хаос по всей Западной Ливии.

Если бы Италия и ЕС хотели бы помочь Ливии, им следовало бы в первую очередь заняться проблемами безопасности страны. Но вместо этого международное сообщество с 2015 года сконцентрировало своё внимание исключительно на политическом кризисе в Ливии. Тем не менее ливийский кризис был вызван ещё и угрозами нашей национальной безопасности со стороны ополченцев. Они уже долгое время занимаются работорговлей и похищением ливийских бизнесменов, банкиров и просто богатых людей. Некоторые объявленные вне закона ополченцы "продавали" похищенных соотечественников другим ополчениям. А те в свою очередь требовали выкуп от семей и друзей жертв.

Поэтому мы должны признать, что проблема рабства и похищений также коснулась ливийцев. Так почему же CNN и международное сообщество сосредоточили внимание только на проблемах африканцев? То, что происходит с нашими братьями и сестрами в Африке, — неприемлемо, это преступление против человечества. Но эти преступления происходили и с ливийцами. Средства массовой информации должны быть объективными и пролить свет на то, что ополченцы в Западной Ливии распространили хаос и потворствовали работорговле как в отношении ливийцев, так и в отношении африканцев.

- Почему, по вашему мнению, западные СМИ игнорируют тот факт, что ливийцы также страдают от отсутствия безопасности в регионе?

Потому что это было бы слишком скандально. Противопоставление северных африканцев чернокожим африканцам — это ловушка, в которую чуть не попали многие африканские лидеры. И в ходе саммита, который состоялся 28 ноября в Кот-д'Ивуаре, они сделали предупреждение о том, что мы не должны разделять африканцев из Африки к югу от Сахары и других африканцев с севера.

В докладе от апреля 2017 года, подготовленном в Женеве Международной организацией по миграции (МОМ), сообщается, что в южной части Ливии существуют некоторые группировки, которые занимаются торговлей людьми. Эти преступники похищали ливийцев, ганцев и нигерийцев. А выкуп, который выплачивали семьи похищенных, выплачивался в Аккре, столице Ганы.

Таким образом, у нас есть проблема африканских бандитских формирований, которая вызвана отсутствием правопорядка. Тем не менее международное сообщество сосредоточилось только на политическом урегулировании ливийского кризиса, которое, конечно же, крайне необходимо, но не достаточно для решения проблемы в целом.

- В последнее время как Северная Африка, так и Ближний Восток столкнулись с другим, я бы сказал, религиозным кризисом. Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Это заявление вызвало гнев среди мусульман и христиан во всём мире. Почему, по вашему мнению, США сделали такое заявление именно сейчас, когда сирийский кризис только начал утихать?

- Это было одним из предвыборных обещаний Трампа. С другой стороны, многие другие американские президенты обещали то же самое, но никто так и не стал переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение вызвало протест среди мусульманских и арабских общин, в том числе в Ливии. Мы выразили свою озабоченность в связи с этим. Наше правительство выступило с заявлением о несогласии с решением США. Несмотря на то, что США использовали свое право вето, мы рады, что почти все члены Совета Безопасности проголосовали против этого решения. Мы также довольны тем, что подавляющее большинство голосов Генеральной Ассамблеи отрицает юридическое или политическое обоснование для решения США. Заявление США вызвало настоящую волну шока и гнева в мусульманских и арабских странах, включая и Ливию.

- Как вы думаете, должна ли Россия играть более важную роль в регионе? Некоторые эксперты говорят, что в Сирии мы доказали, что Россия может нести мир. Когда Соединённые Штаты пытаются урегулировать или успокоить какой-то конфликт, обычно этот конфликт становится ещё хуже. Однако России, Ирану и Сирии вместе удалось справиться с кризисом. Считаете ли вы, что Россия может помочь в решении других проблем Ближнего Востока?

- Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия должна играть более активную роль в ливийском вопросе. Что касается любых других решений, которые руководство России может предложить по отношению к Ливии, я с нетерпением готов услышать о них. Однако на данный момент мы не получили конкретных предложений со стороны России относительно ситуации в Ливии.

Афанасьев Андрей