Вильнюс нарушил санкции, введённые США против Белоруссии. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис решил уволиться с высокого поста, не выдержав такого позора.

Чиновник в пятницу подал прошение о своей отставке из-за "репутационных вызовов". Речь идёт о продолжающемся в обход американских санкций транзите продукции белорусского завода "Беларуськалий" через территорию Литвы. Ландсбергис счёл, что невыполнение приказа заокеанских партнёров бьёт по имиджу прибалтийской республики.

Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введённых США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, прошу принять моё заявление об отставке и уволить меня в ближайшее время,

- говорится в заявлении министра, которое цитирует Sputnik.

Отметим, что глава МИД оказался не первой жертвой американской санкционной войны с Белоруссией. Днём ранее в отставку по той же причине подал министр транспорта Литвы.

Власти США ранее ввели санкции против Белоруссии за "организацию миграционного кризиса в Европе". Однако "Литовские железные дороги" продолжили пропускать белорусские грузы, поскольку уже получили от Минска предоплату.

Белоруссия - не единственная страна, с которой у Литвы напряжённые отношения. Вильнюс также успел рассориться с Россией и Китаем. Москва накануне обрушилась на Литву за "хамство". Республика организовала на своей территории сходку представителей русской несистемной оппозиции, на которой "борцов с режимом" обучали, как правильно расшатывать ситуацию в родной стране. На встрече с будущими путчистами присутствовал замминистра иностранных дел Литвы.

Китай же не забыл открытого в Вильнюсе посольства Тайваня и пригрозил транснациональным компаниям запретить выход на свой рынок, если они не разорвут свои связи с Литвой.