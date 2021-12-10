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Глава МИД Литвы уволился, не выдержав позора: Вильнюс нарушил санкции
10 декабря 2021, 20:25 • 163 • Политика
Вильнюс нарушил санкции, введённые США против Белоруссии. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис решил уволиться с высокого поста, не выдержав такого позора.
Чиновник в пятницу подал прошение о своей отставке из-за "репутационных вызовов". Речь идёт о продолжающемся в обход американских санкций транзите продукции белорусского завода "Беларуськалий" через территорию Литвы. Ландсбергис счёл, что невыполнение приказа заокеанских партнёров бьёт по имиджу прибалтийской республики.
- говорится в заявлении министра, которое цитирует Sputnik.
Отметим, что глава МИД оказался не первой жертвой американской санкционной войны с Белоруссией. Днём ранее в отставку по той же причине подал министр транспорта Литвы.
Власти США ранее ввели санкции против Белоруссии за "организацию миграционного кризиса в Европе". Однако "Литовские железные дороги" продолжили пропускать белорусские грузы, поскольку уже получили от Минска предоплату.
Белоруссия - не единственная страна, с которой у Литвы напряжённые отношения. Вильнюс также успел рассориться с Россией и Китаем. Москва накануне обрушилась на Литву за "хамство". Республика организовала на своей территории сходку представителей русской несистемной оппозиции, на которой "борцов с режимом" обучали, как правильно расшатывать ситуацию в родной стране. На встрече с будущими путчистами присутствовал замминистра иностранных дел Литвы.
Китай же не забыл открытого в Вильнюсе посольства Тайваня и пригрозил транснациональным компаниям запретить выход на свой рынок, если они не разорвут свои связи с Литвой.
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