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Глава МИД Литвы удивился решению Белоруссии оплатить перевозку удобрений

09 декабря 2021, 12:20  •  296 • Политика
Габриэлюс Ландсбргис. Фото: Hannibal Hanschke/dpa/www.globallookpress.com
Компании прибалтийской республики отказываются рвать связи с белорусскими партнерами
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбргис не смог объяснить, почему Литва продолжает транзитные перевозки продукции "Беларуськалия" вопреки санкциям Евросоюза и США. По его словам, ситуация уникальна и требует анализа.
Ранее стало известно, что "Литовские железные дороги" продолжат перевозку белорусских удобрений в декабре, поскольку уже получили за это деньги. Между тем с 8 декабря 2021 г. в силу вступили санкции, которые ввел Брюссель в отношении белорусских калийных удобрений и которые ввел Вашингтон против самой компании "Беларуськалий".
По словам Ландсбргиса, он узнал о том, что Минск перевел аванс за транзит удобрений, за несколько дней до вступления рестрикций в силу и очень удивился.
"Ситуация странная – почему это произошло и что привело к такой операции",
– цитирует министра BNS. По его словам, платеж был "нетипичным", никаких соглашений стороны на этот счет не подписывали, поэтому еще предстоит разобраться, почему литовская компания согласилась принять эти деньги.
Но теперь, конечно, никто возвращать аванс не собирается. Литва будет осуществлять транзит санкционной белорусской продукции через порт Клайпеда до конца года. Насчет января 2022 г. вопрос остается открытым: решение будет зависеть от реакции властей и бизнеса республики.
При этом в Вильнюсе признают, что если "Железные дороги Литвы" останутся без белорусских грузов, национальной компании придется выделять из бюджета почти 50 млн евро в год субсидий, чтобы она не разорилась. 
Ранее "Белорусская калийная компания" предупредила мировое сообщество, что санкции против нее могут обернуться глобальным голодом.

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