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Глава МИД Литвы испугался сближения с Россией
23 декабря 2020, 19:55 • 155 • Политика
В Вильнюсе отметили желание местных бизнесменов улучшить диалог с Москвой
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "дьявольскими соблазнами" призывы в стране к улучшению отношений с Россией. По его мнению, нет никакой необходимости что-либо менять в политике в направлении Москвы.
С его точки зрения, в отношениях других государств с РФ "все еще много наивности" и некоторые международные игроки продолжают предлагать восстановить диалог с Кремлем, т.е. "перезагрузиться".
Литовский министр призвал не поддаваться на такие "иллюзии и наивности". Ландсбергис отметил, что подобные настроения можно наблюдать и у местного населения, особенно у представителей бизнеса, ведущего дела с Россией. К нему поступают экспертные отчеты, в которых говорится, что отношения с РФ можно "подогреть" и "улучшить".
"Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны", – цитирует главу литовской дипломатии РИА "Новости".
Напомним, 38-летний внук известного с советских времен литовского политика Витаутаса Ландсбергиса Габриэлюс Ландсбергис назначен министром иностранных дел Республики 11 декабря текущего года.
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