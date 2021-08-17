Глава МИД Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Министр иностранных дел Сергей Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября 2021 года.

На неделе заседаний высокого уровня сессии Генассамблеи ООН от России выступит один из самых популярных политиков страны – глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что доклад русского политика придётся на вторую половину дня 25 сентября. Такое заключение следует из ориентировочной программы встречи, имеющейся у журналистов.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнётся 14 числа первого осеннего месяца. Однако, самое важное политическое событие нынешнего года – неделя заседаний высокого уровня сессии Генассамблеи ООН – состоится 21-27 сентября. В эти дни выступят также президент США Джо Байден и представитель Афганистана.

Ранее "Царьград" сообщал, что в министерстве иностранных дел рассказали о плане Б России относительно ситуации в оккупированном Афганистане.