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Глава МИД Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

17 августа 2021, 03:30  •  81 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров представит Россию на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября 2021 года.
На неделе заседаний высокого уровня сессии Генассамблеи ООН от России выступит один из самых популярных политиков страны – глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что доклад русского политика придётся на вторую половину дня 25 сентября. Такое заключение следует из ориентировочной программы встречи, имеющейся у журналистов.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнётся 14 числа первого осеннего месяца. Однако, самое важное политическое событие нынешнего года – неделя заседаний высокого уровня сессии Генассамблеи ООН – состоится 21-27 сентября. В эти дни выступят также президент США Джо Байден и представитель Афганистана.
Ранее "Царьград" сообщал, что в министерстве иностранных дел рассказали о плане Б России относительно ситуации в оккупированном Афганистане.

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