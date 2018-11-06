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Глава МИД Лавров оценил убытки Европы от антироссийских санкций

06 ноября 2018, 02:24  •  45 • Политика
ЕС потерял больше €100 млрд от санкций против России, сообщил Лавров.
Евросоюз понес ущерб в более чем 100 миллиардов евро из-за введения санкций в отношении России. Такую сумму назвал глава МИД России Сергей Лавров в интервью испанской газете El País.
Министр подчеркнул, что нынешние отношения России и Европы никак нельзя назвать нормальными. Евросоюзу постоянно навязывается извне мифическая «российская угроза», отмечает Лавров. Также он прямо указывает, что основная причина проблем в двусторонних отношениях ЕС и России - это навязанные Брюсселю Вашингтоном антироссийские санкции, от которых несёт убытки сама же Европа.
«По некоторым оценкам, речь идёт о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам», - добавил Лавров.
Напомним, что в сентябре этого года Брюссель в очередной раз продлили на 6 месяцев санкции против России. Теперь политики Европы смогут вернуться к этому вопросу только в марте 2019 года.

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