Глава МИД Лавров оценил убытки Европы от антироссийских санкций

ЕС потерял больше €100 млрд от санкций против России, сообщил Лавров.

Евросоюз понес ущерб в более чем 100 миллиардов евро из-за введения санкций в отношении России. Такую сумму назвал глава МИД России Сергей Лавров в интервью испанской газете El País.

Министр подчеркнул, что нынешние отношения России и Европы никак нельзя назвать нормальными. Евросоюзу постоянно навязывается извне мифическая «российская угроза», отмечает Лавров. Также он прямо указывает, что основная причина проблем в двусторонних отношениях ЕС и России - это навязанные Брюсселю Вашингтоном антироссийские санкции, от которых несёт убытки сама же Европа.

«По некоторым оценкам, речь идёт о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам», - добавил Лавров.

Напомним, что в сентябре этого года Брюссель в очередной раз продлили на 6 месяцев санкции против России. Теперь политики Европы смогут вернуться к этому вопросу только в марте 2019 года.