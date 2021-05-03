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Глава МИД Латвии предложил запретить зиме въезд в страну и получил ответ "по Кобзону"

03 мая 2021, 12:40  •  119 • Политика
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил включить зиму в список нежелательных лиц для республики и запретить ей въезд. Латыши ответили "как у Кобзона".
До такого, пожалуй, не додумывался ни один чиновник. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич же, очевидно, устав от капризов природы, пригрозил включить зиму в список персон нон грата для республики.
Свою инициативу чиновник опубликовал на странице в Facebook
Если так и будет продолжаться, то зиму придётся включить в список нежелательных лиц Латвийской Республики, установив запрет во въезде в страну…" - написал чиновник.
Синоптики тем временем только разочаровывают прогнозом, обещая республике не только штормовой ветер, но также дождь со снегом.
А вот сами латыши по-разному отнеслись к предложению министра.
Супер идея, - поддержала его инициативу Inga-Agnese Kondrāte.
Но нашлись и те, кто отреагировал на идею Ринкевича по-кобзоновски.
Да, пожалуйста! В настоящее время латвийская весна вызывает у меня похожие чувства, как у Кобзона, - отписала под постом министра Elina Lange Ionatamishvili.
Напомним, в 2014 году легендарному певцу Иосифу Кобзону запретили въезд в Латвию. Подписал это решение как раз Эдгар Ринкевич. В интервью Super.ru Кобзон не постеснялся эмоционально высказаться в адрес министра, назвав того "придурком" и человеком, который просто пиарится таким образом перед грядущими выборами в республике.
Были и латыши, которые на предложение министра ответили шуткой.
Мой друг вчера видел, как утка улетает обратно на юг, - юморит Uldis Liepkalns.

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