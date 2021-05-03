Глава МИД Латвии предложил запретить зиме въезд в страну и получил ответ "по Кобзону"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил включить зиму в список нежелательных лиц для республики и запретить ей въезд. Латыши ответили "как у Кобзона".

До такого, пожалуй, не додумывался ни один чиновник. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич же, очевидно, устав от капризов природы, пригрозил включить зиму в список персон нон грата для республики.

Свою инициативу чиновник опубликовал на странице в Facebook

Если так и будет продолжаться, то зиму придётся включить в список нежелательных лиц Латвийской Республики, установив запрет во въезде в страну…" - написал чиновник.

Синоптики тем временем только разочаровывают прогнозом, обещая республике не только штормовой ветер, но также дождь со снегом.

А вот сами латыши по-разному отнеслись к предложению министра.

Супер идея, - поддержала его инициативу Inga-Agnese Kondrāte.

Но нашлись и те, кто отреагировал на идею Ринкевича по-кобзоновски.

Да, пожалуйста! В настоящее время латвийская весна вызывает у меня похожие чувства, как у Кобзона, - отписала под постом министра Elina Lange Ionatamishvili.

Напомним, в 2014 году легендарному певцу Иосифу Кобзону запретили въезд в Латвию. Подписал это решение как раз Эдгар Ринкевич. В интервью Super.ru Кобзон не постеснялся эмоционально высказаться в адрес министра, назвав того "придурком" и человеком, который просто пиарится таким образом перед грядущими выборами в республике.

Были и латыши, которые на предложение министра ответили шуткой.