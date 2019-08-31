Глава МИД Латвии переврал историю СССР и знаменитую фразу Черчилля

Вслед за постом со страницы МИД России в Twitter о независимости стран Прибалтики министр иностранных дел Латвии сделал сенсационное заявление. Отметим, ранее российский МИД писал на официальной странице в микроблоге, что "в начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость". Подчеркивалось, что данное событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут "современными и демократическими" странами.

"Этого не произошло", - отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел Латвии написал в Twitter, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".

В ответ на сообщение МИД России чиновник написал, что балтийских республик не было, страны Балтики были "оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость".

"Есть ложь, большая ложь и твиты МИД России", - написал политик в Twitter, исказив фразу Уинстона Черчилля.

Однако посольство России не осталось в стороне. Дипломаты отметили, что не понимают логику чиновника.

"Латвийской ССР не существовало – была "оккупация". Каким же образом согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством? Нельзя выйти, предварительно не войдя…", - отметили наши дипломаты.