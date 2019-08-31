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Глава МИД Латвии переврал историю СССР и знаменитую фразу Черчилля

31 августа 2019, 12:09  •  115 • Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул балтийские страны из истории СССР. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы". Тем самым он переврал историю СССР, а также исказил фразу Уинстона Черчилля.
Вслед за постом со страницы МИД России в Twitter о независимости стран Прибалтики министр иностранных дел Латвии сделал сенсационное заявление. Отметим, ранее российский МИД писал на официальной странице в микроблоге, что "в начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость". Подчеркивалось, что данное событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут "современными и демократическими" странами.
"Этого не произошло", - отмечается в сообщении.
Министр иностранных дел Латвии написал в Twitter, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".
В ответ на сообщение МИД России чиновник написал, что балтийских республик не было, страны Балтики были "оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость".
"Есть ложь, большая ложь и твиты МИД России", - написал политик в Twitter, исказив фразу Уинстона Черчилля.
Однако посольство России не осталось в стороне. Дипломаты отметили, что не понимают логику чиновника.
"Латвийской ССР не существовало – была "оккупация". Каким же образом согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством? Нельзя выйти, предварительно не войдя…", - отметили наши дипломаты.

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