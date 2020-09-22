Глава МИД Кубы назвал "главную угрозу для мира". И это не террористы

Не просто с критикой, а с прямыми обвинениями в адрес Соединённых Штатов обрушился во время заседания Генассамблеи ООН глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Он обвинил Америку в том, что её "безответственное поведение" является "главной угрозой для мира и международной безопасности".

"США разжигают конфликты, нетрадиционные и торговые войны, устанавливают жёсткие односторонние санкции, растрачивают на свою гонку вооружений средства, необходимые для устойчивого развития наших народов", - предъявил Вашингтону претензии кубинский министр.

То есть, если следовать словам дипломата, США оказались даже пострашнее террористов.

Кроме того, Паррилья обвинил Соединённые Штаты и в том, что они "отказываются сотрудничать в борьбе с многочисленными кризисами, вызванными сокрушительной пандемией COVID-19".

Но и это ещё не весь список прегрешений Америки. Кубинский дипломат обвинил Штаты также и в игнорировании важных соглашений не только в сфере экологии, но и в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Припомнил министр Вашингтону и выход США из различных международных организаций.

"США цинично атакуют наше медицинское сотрудничество и правительства, которые в законном порядке обращаются к Кубе за медицинской помощью, препятствуя осуществлению права других стран на здравоохранение, в то время как сами являются эпицентром пандемии COVID-19, стоившей жизни почти 200 тысячам американских граждан из-за безответственности и предвыборного оппортунизма", - подчеркнул Родригес Паррилья (цитата по ТАСС).