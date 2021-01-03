Глава МИД Китая выдал новую версию об источнике COVID-19. Американец парировал "наиболее надёжной"

Спустя сутки после заявления МИД Китая о происхождении пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Белом доме выступили с собственной версией. Заявление сделал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

По его словам, источником коронавируса является китайская биолаборатория. Якобы болезнь вырвалась на свободу в результате утечки или аварии. При этом Поттингер сослался на "последние разведывательные данные", которые, конечно же, никому никогда не покажут.

Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса,

- сказал замсоветника Трампа на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвящённой теме Китая.

Также американский чиновник призвал политиков из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ". Потому что расследование организации противоречит тому, что рассказывают о вирусе в Белом доме.

Напомним, что днём ранее с заявлением о происхождении пандемии COVID-19 выступил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, причиной мировой пандемии стали отдельные вспышки заболевания по всему миру, а Китай был лишь первой страной, где болезнь была замечена. По словам министра, на месте Поднебесной могла оказаться любая другая страна.