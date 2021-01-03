Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
Главная / Политика

Глава МИД Китая выдал новую версию об источнике COVID-19. Американец парировал "наиболее надёжной"

03 января 2021, 23:35  •  62 • Политика
В Белом доме назвали свою версию происхождения коронавируса. Замсоветника Трампа вновь заявил, что во всём виноват Китай, и призвал политиков "разоблачить" расследование ВОЗ.
Спустя сутки после заявления МИД Китая о происхождении пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Белом доме выступили с собственной версией. Заявление сделал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.
По его словам, источником коронавируса является китайская биолаборатория. Якобы болезнь вырвалась на свободу в результате утечки или аварии. При этом Поттингер сослался на "последние разведывательные данные", которые, конечно же, никому никогда не покажут.
Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса,
- сказал замсоветника Трампа на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвящённой теме Китая.
Также американский чиновник призвал политиков из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ". Потому что расследование организации противоречит тому, что рассказывают о вирусе в Белом доме.
Напомним, что днём ранее с заявлением о происхождении пандемии COVID-19 выступил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, причиной мировой пандемии стали отдельные вспышки заболевания по всему миру, а Китай был лишь первой страной, где болезнь была замечена. По словам министра, на месте Поднебесной могла оказаться любая другая страна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
03 января 2021, 12:35
В Европе захотели отобрать российские территории
03 января 2021, 16:15
В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"
03 января 2021, 12:35
Трампу помогли найти последний шанс сохранить власть
03 января 2021, 07:05
"Бронеподгузник" для морпеха: Обнародована самая ненавистная военными США экипировка
03 января 2021, 08:55
"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 21:10
Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.