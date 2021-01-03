|
Глава МИД Китая выдал новую версию об источнике COVID-19. Американец парировал "наиболее надёжной"
03 января 2021, 23:35 • 62 • Политика
В Белом доме назвали свою версию происхождения коронавируса. Замсоветника Трампа вновь заявил, что во всём виноват Китай, и призвал политиков "разоблачить" расследование ВОЗ.
Спустя сутки после заявления МИД Китая о происхождении пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Белом доме выступили с собственной версией. Заявление сделал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.
По его словам, источником коронавируса является китайская биолаборатория. Якобы болезнь вырвалась на свободу в результате утечки или аварии. При этом Поттингер сослался на "последние разведывательные данные", которые, конечно же, никому никогда не покажут.
- сказал замсоветника Трампа на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвящённой теме Китая.
Также американский чиновник призвал политиков из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ". Потому что расследование организации противоречит тому, что рассказывают о вирусе в Белом доме.
Напомним, что днём ранее с заявлением о происхождении пандемии COVID-19 выступил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, причиной мировой пандемии стали отдельные вспышки заболевания по всему миру, а Китай был лишь первой страной, где болезнь была замечена. По словам министра, на месте Поднебесной могла оказаться любая другая страна.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2020, 16:20
|
01 января 2021, 08:20
|
01 января 2021, 21:10
|
29 декабря 2020, 05:10
|
28 декабря 2020, 13:35
|
31 декабря 2020, 08:30
|
31 декабря 2020, 17:40