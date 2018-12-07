Глава МИД Канады Христя Фриланд пытается придать ГУАМ второе дыхание

А количество отказов в канадских визах гражданам Украины растёт

В Милане прошла встреча министров иностранных дел стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) с главой МИД Канады Христей Фриланд в формате ГУАМ+Канада. Мероприятие организовано при содействии Молдовы, от которой роль председателя в ГУАМ переходит к Украине.

На встрече речь шла об установлении официального сотрудничества между ГУАМ и Канадой по аналогии с уже существующими форматами ГУАМ+США и ГУАМ+Япония

Фриланд заявила, что Канаду интересуют происходящие в странах ГУАМ процессы, а формат ГУАМ+Канада может стать перспективной площадкой для реализации совместных проектов. Особое внимание Оттавы привлекает проект евразийской интеграции. Членством бывших советских республик в ГУАМ Оттава старается удержать их в сфере англосаксонского влияния и не допустить участия в евразийских интеграционных инициативах.

Общей для членов ГУАМ чертой является их пограничное географическое положение, что позволяет внешним игрокам использовать их как буфер и очаги региональной нестабильности.

Созданный в 1997 г. ГУАМ в начале 2000-х гг. оказался в замороженном состоянии. Нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 г. показало отсутствие сплоченности между участниками блока, которые так и не сделали официального совместного заявления о происходящем.

Западная дипломатия пытается придать ГУАМ второе дыхание, а в планах Украины как председателя ГУАМ использовать данную организацию для дипломатического давления на Россию и коллективного диалога стран-членов организации с ЕС, ООН, ОБСЕ и Вышеградской группой (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Предполагается также закулисное участие Вашингтона в таком диалоге.

Интересно, что призывы Христи Фриланд к Украине следовать по пути евроатлантического партнёрства прозвучали на фоне увеличения отказов украинским гражданам во въезде в Канаду. «К сожалению…, в 2018 г. мы вновь зафиксировали рост количества отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%», – констатировал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.