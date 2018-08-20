Глава МИД Ирана оценил возможность встречи Роухани и Трампа

Сегодня CNN показал интервью, в котором глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, насколько возможна встреча Трампа и Роухани.

Министр иностранных дел Ирана рассказал журналистам, как он оценивает возможность встречи иранского президента Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом.

«Предыдущее соглашение было для нас лакмусовой бумажкой того, можем ли мы доверять США или нет», - заявил Зариф. Он также добавил, что все зависит от президента США - хочет ли он доказать Ирану, что Штаты - надежный и дружественный партнер.

«Сейчас, если мы потратим с ним время, и он подпишет другое соглашение, сколько оно просуществует? - вопрошает Зариф. - Мы полагали, будто США усвоили, что санкции создают экономические трудности, но не приводят к задуманным результатам».

Зариф также добавил, что сейчас в США как никогда сильно развилась болезнь «пристрастие к санкциям». И это слишком осложняет процесс переговоров и политического взаимодействия.