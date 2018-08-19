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Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке государственного переворота

19 августа 2018, 16:24  •  42 • Политика
Министр иностранных дел Ирана заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.
Стало известно о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем микроблоге о попытке госпереворота, который пытались инциировать Штаты.
Зариф напомнил, что 65 лет назад Вашингтон установил в Иране диктатуру и «закрепостил» жителей страны на 25 лет.
«Теперь Штаты планируют осуществить то же самое путем давления, - написал он в Twitter. - Но у них ничего не получится»,
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепартаменте создана специальная группа по координации американской политики в отношении Ирана. Анонсировалось, что группа будет заниматься оценкой различных аспектов, связанных с Тегераном.
Напомним, ранее сообщалось, что в Иране не хотят ни войны, ни переговоров с США. Об этом заявил иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что из Вашингтона в последнее время все чаще доносятся нелицеприятные оценки в адрес Тегерана.
«Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах. В связи с этим позвольте мне сказать несколько слов этим людям: с США не будет ни войны, ни переговоров», - подчеркнул он.
Отметим, что также стало известно о новой разработке Ирана – баллистической ракете.
Как заявил министр обороны исламской республики Амир Хатами, речь идет о модификации ракет типа «Фатех». Данные виды ракет являются высокоточными и практически невидимыми для радаров.

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