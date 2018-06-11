|
Глава МИД Германии считает, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе
11 июня 2018, 20:54 • 55 • Украина
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что введение миссии ООН в Донбасс может оживить миротворческий процесс в регионе.
© Udo Bernhart globallookpress.com
«Новая тема, о которой мы хотим сегодня говорить, — это миссия ООН для востока Украины. С нашей точки зрения, она будет в состоянии оживить миротворческий процесс и придать ему новые рамки», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в МИД России назвали цели министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в нормандском формате.
Встреча на уровне министров иностранных дел состоится в понедельник, 11 июня, в Берлине.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 июня 2018, 09:39
|
09 июня 2018, 00:39
|
11 июня 2018, 08:10
|
06 июня 2018, 04:24
|
09 июня 2018, 04:09
|
05 июня 2018, 05:54
|
06 июня 2018, 22:24