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Глава МИД Германии считает, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе

11 июня 2018, 20:54  •  55 • Украина
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что введение миссии ООН в Донбасс может оживить миротворческий процесс в регионе.
 
© Udo Bernhart globallookpress.com
 

«Новая тема, о которой мы хотим сегодня говорить, — это миссия ООН для востока Украины. С нашей точки зрения, она будет в состоянии оживить миротворческий процесс и придать ему новые рамки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России назвали цели министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в нормандском формате.

Встреча на уровне министров иностранных дел состоится в понедельник, 11 июня, в Берлине.

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