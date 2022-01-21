Глава МИД Германии призвала Россию решить проблему с Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию решить проблему с Украиной. Она заявила, что шаги по деэскалации должна предпринять именно Москва.

20 января Бербок провела пресс-конференцию вместе с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Немецкий министр выразила их общее мнение, что выход из кризиса вокруг Украины может лежать только в политическом поле и идти через диалог.

Политик призвала Россию решить проблему с Украиной, предприняв шаги по деэскалации. Она вновь заявила об "агрессии" России. Бербок пригрозила "серьёзными последствиями" в случае её проявления.

Глава МИД Германии пообещала, что совместно с Францией будет работать над восстановлением работы "нормандского формата".

Напомним, Запад последние месяцы активно муссирует тему "вторжения России" на Украину. В Кремле неоднократно отрицали подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это пустое нагнетание напряжённости, под которым нет никаких оснований. Россия не собирается ни на кого нападать, однако не исключено, что для оправдания подобных заявлений против неё будут организованы провокации. Песков предупредил, что если кризис на юго-востоке Украины будет решаться силовым способом, то это повлечёт за собой серьёзнейшие последствия.