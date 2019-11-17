Глава МИД Германии посетит Украину

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября.

«18—19 ноября на Украину с визитом приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас. Эта поездка в Киев станет уже второй за последние пять месяцев. Мы ценим поддержку наших немецких партнёров», — написал он в Twitter.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas@AuswaertigesAmtpic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

В сентябре сообщалось, что Маас провёл телефонные переговоры по Донбассу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.