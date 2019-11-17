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Глава МИД Германии посетит Украину
17 ноября 2019, 17:54 • 83 • Украина
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября.
Reuters
«18—19 ноября на Украину с визитом приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас. Эта поездка в Киев станет уже второй за последние пять месяцев. Мы ценим поддержку наших немецких партнёров», — написал он в Twitter.
В сентябре сообщалось, что Маас провёл телефонные переговоры по Донбассу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
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