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Глава МИД Германии намерен провести переговоры с Лавровым и Климкиным

03 декабря 2018, 17:09  •  88 • Украина
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен в четверг, 6 декабря, провести в Милане переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным.
 
Reuters
 

Об этом, как передаёт ТАСС, рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебара.

«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД, в том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», — сообщила она.

Ранее Маас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе.

Министр также заявлял, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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