|
Глава МИД Германии намерен провести переговоры с Лавровым и Климкиным
03 декабря 2018, 17:09 • 88 • Украина
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен в четверг, 6 декабря, провести в Милане переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебара.
«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД, в том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», — сообщила она.
Ранее Маас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе.
Министр также заявлял, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 ноября 2018, 09:09
|
29 ноября 2018, 02:54
|
26 ноября 2018, 21:09
|
28 ноября 2018, 10:39
|
27 ноября 2018, 10:09
|
27 ноября 2018, 21:39
|
03 декабря 2018, 06:12