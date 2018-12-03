Глава МИД Германии намерен провести переговоры с Лавровым и Климкиным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен в четверг, 6 декабря, провести в Милане переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Об этом, как передаёт ТАСС, рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебара.

«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД, в том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», — сообщила она.

Ранее Маас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе.

Министр также заявлял, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.