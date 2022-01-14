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Глава МИД Германии едет в Россию. По пути она посетит Украину
14 января 2022, 18:10 • 179 • Политика
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок собирается с визитом в Россию. Но перед поездкой в Москву она заедет в Киев.
Немецкий министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого она направится в Москву.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил, что поедет на Украину вместе с немецкой коллегой. Поездка состоится в ближайшие дни.
- сказал Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции.
Французский министр добавил, что Германия и Франция будут и дальше предпринимать усилия в рамках "нормандского формата".
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