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Глава МИД Германии едет в Россию. По пути она посетит Украину

14 января 2022, 18:10  •  179 • Политика
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок собирается с визитом в Россию. Но перед поездкой в Москву она заедет в Киев.
Немецкий министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого она направится в Москву.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил, что поедет на Украину вместе с немецкой коллегой. Поездка состоится в ближайшие дни.
Мы совершим совместный визит на Украину в ближайшие дни,
- сказал Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции.
Французский министр добавил, что Германия и Франция будут и дальше предпринимать усилия в рамках "нормандского формата".

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