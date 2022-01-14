Глава МИД Германии едет в Россию. По пути она посетит Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок собирается с визитом в Россию. Но перед поездкой в Москву она заедет в Киев.

Немецкий министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого она направится в Москву.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил, что поедет на Украину вместе с немецкой коллегой. Поездка состоится в ближайшие дни.

Мы совершим совместный визит на Украину в ближайшие дни,

- сказал Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции.

Французский министр добавил, что Германия и Франция будут и дальше предпринимать усилия в рамках "нормандского формата".