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Глава МИД ФРГ заявил, что не считает конфликт на Украине замороженным

03 января 2018, 15:39  •  117 • Украина

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев, его слова приводит пресс-служба министерства.

"Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен", - сказал он. В то же время министр назвал "знаком надежды" последний обмен пленных в Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней. "Так должно продолжаться и дальше", - указал Габриэль, отметив, что власти ФРГ продолжат работать над поиском пути, который позволит вернуть мир в Донбасс.

Как ранее в среду сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль, Габриэль посетит Киев, откуда в четверг отправится на линию разграничения под Мариуполем. Он проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. Предметом переговоров с украинским правительством будет, помимо прочего, курс реформ, в частности борьба с коррупцией.

 

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