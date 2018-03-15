Глава МИД ФРГ посоветовал Великобритании не раздражать "самого большого соседа Европы"

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Россию самым большим соседом Европы и заявил о необходимости конструктивного диалога по делу Сергея Скрипаля.

Недавно заступивший на свой пост новый глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал сегодняшние заявления премьера Великобритании Терезы Мэй в связи с делом об отравлении российского перебежчика Сергея Скрипаля. Та, напомним, сказала, что за покушением на жизнь экс-офицера ГРУ могут стоять российские власти или что Россия по крайней мере допустила утечку из ее лабораторий использованного в Солсбери нервно-паралитического вещества.

Маас отметил, что понимает и разделяет озабоченность британской стороны. "Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьезно воспринимаем оценки британского правительства", - пояснил он.

Тем не менее министр иностранных дел также отметил, что Россия была и остается самым большим соседом европейских государств. Этим он вторил более ранним заявлениям канцлера Германии Ангелы Меркель, советовавшей Великобритании не разрывать каналы связи с Москвой.

"Нам нужны конструктивные каналы диалога на наибольшем количестве уровней со всей серьезностью с обеих сторон", - цитирует министра РИА Новости.