|
Глава МИД ФРГ посоветовал Великобритании не раздражать "самого большого соседа Европы"
15 марта 2018, 00:54 • 64 • Политика
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Россию самым большим соседом Европы и заявил о необходимости конструктивного диалога по делу Сергея Скрипаля.
Недавно заступивший на свой пост новый глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал сегодняшние заявления премьера Великобритании Терезы Мэй в связи с делом об отравлении российского перебежчика Сергея Скрипаля. Та, напомним, сказала, что за покушением на жизнь экс-офицера ГРУ могут стоять российские власти или что Россия по крайней мере допустила утечку из ее лабораторий использованного в Солсбери нервно-паралитического вещества.
Маас отметил, что понимает и разделяет озабоченность британской стороны. "Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьезно воспринимаем оценки британского правительства", - пояснил он.
Тем не менее министр иностранных дел также отметил, что Россия была и остается самым большим соседом европейских государств. Этим он вторил более ранним заявлениям канцлера Германии Ангелы Меркель, советовавшей Великобритании не разрывать каналы связи с Москвой.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 07:54
|
11 марта 2018, 15:39
|
11 марта 2018, 09:09
|
14 марта 2018, 15:09
|
11 марта 2018, 05:54
|
11 марта 2018, 09:09
|
11 марта 2018, 21:54