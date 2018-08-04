Глава МИД ФРГ назвал непостоянство высказываний Трампа одной из проблем в отношениях с США

• 53 • Украина

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает одной из сложностей в отношениях с президентом США Дональдом Трампом непостоянство его высказываний. Об этом немецкий министр заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger, которое было опубликовано в субботу.

"Никогда не мог себе представить, что американский президент когда-нибудь разом будет называть Россию, Китай и ЕС противниками США. С практической точки зрения самая большая проблема - короткий срок годности высказываний. Трамп сам уже в течение суток мог себя поправить или объяснить свои слова оговоркой. Мы же ожидаем определенной надежности - такой же, какую предлагаем сами", - сказал он.

По словам Мааса, "хоть Трамп и доставляет новые проблемы, но сам он при этом не является самой главной проблемой" для ЕС. "Есть множество конфликтов, из-за которых мы нуждаемся в США - Сирия, палестино-израильский конфликт, Украина. В этом контексте мы нуждаемся в Соединенных Штатах, как, впрочем, и в России", - сказал министр.