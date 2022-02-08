Глава МИД ФРГ Бербок побывала на фронте в Донбассе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила линию разграничения в Донбассе со стороны Украины.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита на Украину посетила линию разграничения в Донбассе.

Я здесь, чтобы получить представление о том, что означает то, что в центре Европы всё ещё есть война. И как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта,

- передаёт слова Бербок МИД Германии.

Немецкий министр провела на линии, котнтролируемой ВСУ, около 40 минут.

Бербок находилась на передовой войск Украины в бронежилете и каске. Украинский офицер рассказал германскому министру об обстановке на фронте напротив подразделений ДНР и ЛНР.

Киев после госпереворота в 2014 году сконцентрировал до половины личного состава ВСУ на линии с ЛНР и ДНР.

Глава МИД Германии на Украине пробудет 2 дня. Как сообщал Царьград, запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена.