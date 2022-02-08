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Глава МИД ФРГ Бербок побывала на фронте в Донбассе

08 февраля 2022, 18:40  •  93 • Политика
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила линию разграничения в Донбассе со стороны Украины.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита на Украину посетила линию разграничения в Донбассе.
Я здесь, чтобы получить представление о том, что означает то, что в центре Европы всё ещё есть война. И как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта,
- передаёт слова Бербок МИД Германии.
Немецкий министр провела на линии, котнтролируемой ВСУ, около 40 минут.
Бербок находилась на передовой войск Украины в бронежилете и каске. Украинский офицер рассказал германскому министру об обстановке на фронте напротив подразделений ДНР и ЛНР.
Киев после госпереворота в 2014 году сконцентрировал до половины личного состава ВСУ на линии с ЛНР и ДНР.
Глава МИД Германии на Украине пробудет 2 дня. Как сообщал Царьград, запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена.

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