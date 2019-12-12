Глава МИД Франции заявил об угрозе России для НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.

«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские, при этом в списке угроз альянса Россия стоит на первом месте.

Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, вместо поиска ответов на реальные проблемы вновь на первый план выводится «российская угроза».