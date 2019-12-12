|
Глава МИД Франции заявил об угрозе России для НАТО
12 декабря 2019, 15:54 • 40 • Украина
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.
© Julien Mattia/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис», — цитирует министра ТАСС.
Ранее в МИД России заявили, что военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские, при этом в списке угроз альянса Россия стоит на первом месте.
Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, вместо поиска ответов на реальные проблемы вновь на первый план выводится «российская угроза».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2019, 08:54
|
07 декабря 2019, 19:09
|
11 декабря 2019, 01:09
|
08 декабря 2019, 17:54
|
11 декабря 2019, 10:54
|
09 декабря 2019, 22:54
|
09 декабря 2019, 03:40