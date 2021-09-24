Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с предупреждением для коллеги из России Сергея Лаврова. "Серьёзные последствия", - заявил французский политик.

Речь шла о ситуации в Мали. Во Франции считают, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", которую приписывают России, собирается развернуть деятельность в западноафриканской стране.

"Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьёзных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны", - приводит ТАСС заявление пресс-службы МИД Франции.

Напомним, 14 сентября Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал возможное появление "Вагнера" в Мали. Он заявил, что деятельность этой ЧВК "несовместима" с присутствием французских военных в этой стране. На следующий день в Кремле заявили, что русских солдат в Мали нет. Более того, не ведётся никаких переговоров о том, чтобы они туда были отправлены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что не располагает информацией, ведутся ли переговоры между властями Мали и ЧВК "Вагнер".

Ранее телекомпания CNN распространила "сенсацию". Якобы в ЦАР действуют "наёмники из ЧВК "Вагнер", приехавшие из России. Американцев и весь мир попытались убедить, что эти солдаты "убивают детей" и совершают иные преступления. В МИД России сообщили о способах "усиления драматического эффекта".

"Этот демарш - очередная попытка определённых кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя всё новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на Африканском континенте", - добавили в ведомстве.