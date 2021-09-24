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Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"

24 сентября 2021, 22:05  •  179 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с предупреждением для коллеги из России Сергея Лаврова. "Серьёзные последствия", - заявил французский политик.
Речь шла о ситуации в Мали. Во Франции считают, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", которую приписывают России, собирается развернуть деятельность в западноафриканской стране.
"Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьёзных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны", - приводит ТАСС заявление пресс-службы МИД Франции.
Напомним, 14 сентября Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал возможное появление "Вагнера" в Мали. Он заявил, что деятельность этой ЧВК "несовместима" с присутствием французских военных в этой стране. На следующий день в Кремле заявили, что русских солдат в Мали нет. Более того, не ведётся никаких переговоров о том, чтобы они туда были отправлены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что не располагает информацией, ведутся ли переговоры между властями Мали и ЧВК "Вагнер".
Ранее телекомпания CNN распространила "сенсацию". Якобы в ЦАР действуют "наёмники из ЧВК "Вагнер", приехавшие из России. Американцев и весь мир попытались убедить, что эти солдаты "убивают детей" и совершают иные преступления. В МИД России сообщили о способах "усиления драматического эффекта".
"Этот демарш - очередная попытка определённых кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя всё новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на Африканском континенте", - добавили в ведомстве.

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