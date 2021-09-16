Глава МИД Франции в гневе после разрыва оборонного контракта с Австралией

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Париж требует объяснений

Глава комиссии французского Сената по международным делам и обороннной сфере Кристиан Камбон заявил, что отказ австралийских властей от сотрудничества с французской Naval Group по строительству подлодок является шокирующей ситуацией. Политик сообщил, что последствия разрыва контракта необходимо тщательно изучить.

Чиновник пояснил, что Париж должен пересмотреть отношения с "некоторыми союзниками", которые, увереон Камбон, демонстрируют поведение, далекое от дружественного. Ни о какой "лояльной конкуренции", считает представитель Сената, нет и речи.

Ранее Канберра решила отказаться от контракта по строительству субмарин с Naval Group. Соглашение должно было стать самым дорогостоящим в истории автралийских ВМС. О решении сообщил премьер Скотт Моррисон. Соответствующее решение австралийские власти приняли на фоне заключения парнтерской программы со Штатами и Британией в сфере безопасности и обороны – она предусматривает появление атомных подлодок в составе австралийского флота.

На ситуацию также отреагировал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, назвавший разрыв контракта ударом в спину. Глава ведомства указал, что стороны достигли доверительных отношений, которые впоследствии были подорваны. Участники на протяжении двух лет обсуждали условия договора.

"Фактически удар в спину. Я в гневе и горечи в связи с разрывом этого контракта. Так союзники не поступают. Одностороннее и грубое решение. Очень похоже на то, что делал господин Трамп", – заявил Ле Дриан, комментируя сделку Австралии с американцами.

Министр потребовал от Австралии прояснения ситуации, передает RT.

В 2016 году правительство Австралии объявило о победе франузского судостроительного предприятия DCNS в тендере на строительство двенадцати подлодок общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Это самый крупный оборонный заказ в истории Австралии.