Глава МИД Франции переговорил с Тихановской и пообещал жёсткий ответ

Во Франции потребовали от Белоруссии немедленно отпустить бывшего главреда телеграм-канала NEXTA (признанного Минском экстремистским). Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что уже переговорил о ситуации со Светланой Тихановской и пообещал, что Париж будет действовать решительно против "белорусского режима".

Во Франции призвали ввести дополнительные "сильные санкции против белорусского режима". Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан указал, что задержанного в республике оппозиционного журналиста Романа Протасевича следует немедленно освободить.

Дипломат отметил, что общался по вопросу Белоруссии с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. "Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жёсткий ответ европейцев", - сказал он.

Помимо освобождения Протасевича, Париж настаивает и на освобождении политзаключённых в Белоруссии.

Ранее в ЕС провели саммит после инцидента с самолётом, вынужденно севшим в Минске из-за сообщения о "минировании". По итогам обсуждения решено запретить белорусским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство.