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Глава МИД Франции переговорил с Тихановской и пообещал жёсткий ответ

25 мая 2021, 00:50  •  14 • Политика
Во Франции потребовали от Белоруссии немедленно отпустить бывшего главреда телеграм-канала NEXTA (признанного Минском экстремистским). Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что уже переговорил о ситуации со Светланой Тихановской и пообещал, что Париж будет действовать решительно против "белорусского режима".
Во Франции призвали ввести дополнительные "сильные санкции против белорусского режима". Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан указал, что задержанного в республике оппозиционного журналиста Романа Протасевича следует немедленно освободить.
Дипломат отметил, что общался по вопросу Белоруссии с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. "Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жёсткий ответ европейцев", - сказал он.
Помимо освобождения Протасевича, Париж настаивает и на освобождении политзаключённых в Белоруссии.
Ранее в ЕС провели саммит после инцидента с самолётом, вынужденно севшим в Минске из-за сообщения о "минировании". По итогам обсуждения решено запретить белорусским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство.

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