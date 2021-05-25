|
Глава МИД Франции переговорил с Тихановской и пообещал жёсткий ответ
25 мая 2021, 00:50 • 14 • Политика
Во Франции потребовали от Белоруссии немедленно отпустить бывшего главреда телеграм-канала NEXTA (признанного Минском экстремистским). Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что уже переговорил о ситуации со Светланой Тихановской и пообещал, что Париж будет действовать решительно против "белорусского режима".
Во Франции призвали ввести дополнительные "сильные санкции против белорусского режима". Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан указал, что задержанного в республике оппозиционного журналиста Романа Протасевича следует немедленно освободить.
Дипломат отметил, что общался по вопросу Белоруссии с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. "Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жёсткий ответ европейцев", - сказал он.
Помимо освобождения Протасевича, Париж настаивает и на освобождении политзаключённых в Белоруссии.
Ранее в ЕС провели саммит после инцидента с самолётом, вынужденно севшим в Минске из-за сообщения о "минировании". По итогам обсуждения решено запретить белорусским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2021, 17:50
|
20 мая 2021, 03:30
|
23 мая 2021, 18:35
|
18 мая 2021, 03:50
|
20 мая 2021, 12:40
|
19 мая 2021, 00:55
|
20 мая 2021, 10:50