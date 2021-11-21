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Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"

21 ноября 2021, 18:30  •  141 • Политика
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил Россию с невыносимым соседом. При этом он отметил, что страны должны продолжать дипломатический диалог.
Глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире канала LCI ответил на вопрос, является ли Россия врагом или другом для Парижа. Тот ответил, что на самом деле нельзя сказать ни того, ни другого. При этом Ле Дриан отметил, что нужно сохранять совместные проекты в области экономики и говорить откровенно по любым вопросам.
"Россия - в первую очередь сосед. Иногда бывают невыносимые соседи", - по-житейски заявил Ле Дриан.
Также глава французского МИД рассказал, что предыдущая встреча в формате 2+2 с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Украины прошла "не очень хорошо".
Напомним, ранее МИД России опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это был блестящий ответ на политику западных стран.

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