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Глава МИД Филиппин нецензурно нагрубил Китаю: "Как бы повежливее сказать?"
04 мая 2021, 13:25 • 74 • Политика
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин матом потребовал от Китая вывести корабли из Южно-Китайского моря. "Китай, друг мой, как бы повежливее это сказать? Дай-ка подумать… О, иди на… (нецензурно)", - написал министр у себя в Twitter.
Провокационный урок языка международной дипломатии, которым точно не стоит разговаривать высокопоставленным чиновникам, дал министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин. Он не сдержал эмоций и грубо обматерил КНР, потребовав вывести китайские корабли из Южно-Китайского моря.
"Китай, друг мой, как бы повежливее это сказать? Дай-ка подумать... О, иди на… (нецензурно), - написал у себя в Twitter филиппинский министр. - Что ты сделал для нашей дружбы? Ты. Не мы. Мы пытались".
Теодоро Локсин не только позволил себе нецензурное высказывание в адрес Пекина, но также обозвал его "уродливым дурачком".
Фото: скриншот twitter.com/teddyboylocsin.
Позже министру пришлось извиняться перед китайцами за проявленные эмоции, грубость и мат.
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