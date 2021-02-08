Глава МИД Эстонии раскритиковала визит Ж. Борреля в Москву

В Эстонии считают, что Боррель всё делал неправильно – и время выбрал не то, и не о том говорил

Новое правительство Эстонии, получившее название «правительство восходящего солнца», поскольку министры принимали присягу на восходе солнца, приступило к выполнению своих обязанностей в последних числах января.

Прошло чуть больше недели работы правительства Каи Калласс, но оно уже успело заявить о себе. Так, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с заявлением, в котором осудила и раскритиковала визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. По её мнению, время для подобного визита Боррель выбрал слишком неудачно, поэтому она настаивает на встрече с ним в самое ближайшее время – обсудить результаты московского визита.

«Время визита было неудачным. Ещё до его поездки я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. Если не получилось, нужно было попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, в крайнем случае, с представителем Фонда по борьбе с коррупцией»,

– цитирует заявление главы МИД Эстонии телерадиокомпания Эстонии ERR.

Этими замечаниями министр иностранных дел не ограничилась. Ей не понравился тот факт, что во время совместной пресс-конференции Жозепа Борреля и главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова не прозвучало ни слова о том, что Евросоюз грозит России новыми санкциями «за обширные нарушения прав человека». А ведь Эстония – одна из тех стран, которые и подняли вопрос о введении новых санкций.

Не сказал ничего представитель Евросоюза ни о войне на Донбассе, ни о Крыме, ни о Минских соглашениях. И уж совсем недопустимыми были слова поздравления со стороны Борреля по поводу российской вакцины «Спутник V».

«Единственным положительным моментом в контексте прошедшего визита считаю то, что верховный представитель Боррель на встрече потребовал немедленного освобождения Навального»,

– отметила эстонский министр.

Теперь она настаивает на встрече с Жозепом Боррелем для обсуждения содержания его московских переговоров и результатов визита, причём встреча эта должна произойти в самое ближайшее время, не сомневается глава МИД Эстонии.