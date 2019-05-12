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Глава МИД Эстонии объявил борьбу с одинокой буквой "Н"
12 мая 2019, 01:09 • 33 • Политика
Министр иностранных дел Эстонии планирует поднять силы на борьбу, чтобы на авиабилетах писали "Таллин" с двумя "н".
Новый глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что возьмётся за правильное написание за рубежом столицы своего государства.
Рейнсалу возмущён, что в названии Таллина в ряде зарубежных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одним "Н". Стоит отметить, что в эстонском варианте названия - удвоенная "н".
Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Тоомаса Алаталу в социальных сетях.
Рейнсалу заявил, что до голосования на Генеральной ассамблее ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всём мире знали, что столицей Эстонии является "ТАЛЛИНН".
Стоит отметить, что в русской версии "Таллин" тоже имеет одну "н".
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