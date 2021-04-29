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Глава МИД Чехии пожаловался СМИ на сложности с Россией

29 апреля 2021, 15:10  •  195 • Политика
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о том, что Прага не заинтересована в эскалации отношений с Россией. Однако тут же пожаловался СМИ на сложности при "прагматическом урегулировании отношений".
В Чехии на фоне дипломатического скандала, возникшего с подачи Праги, внезапно заявили о том, что "не заинтересованы в эскалации" отношений с Россией. Об этом, в частности, прямым текстом сообщил в интервью словацкой газете Pravda министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
По словам высокопоставленного дипломата, Россия для Праги - "важный европейский игрок и останется им и в будущем". Хотя и разногласия с Москвой тоже имеются. Чешский министр даже пожаловался СМИ на сложности при "прагматическом урегулировании отношений" с нашей страной.
Впрочем, оптимизма чех не теряет, полагая, что хоть отношения между Россией и Чехией "вступают в сложную фазу", но в будущем получится их урегулировать для взаимной выгоды.
"Однако для этого требуется взаимное уважение", - добавил также Кулганек.

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