Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Главная / Политика

Глава МИД Чехии назвал необходимыми контакты с Россией: "В наших жизненных интересах"

03 сентября 2021, 01:45  •  15 • Политика
В своей статье, размещенной на сайте чешского МИД, министр Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией.
Чехия не может "не иметь" отношений с Россией. Об этом в своей статье написал глава МИД этой страны Якуб Кулганек. Он подчеркнул, что такой расклад вещей подкрепляют и состоявшийся саммит путина с Байденом и визит Меркель в Москву.
Чешский министр подчеркнул, что, несмотря на острые заявления Польши и стран Прибалтики, эти страны по-прежнему не готовы рвать отношения с Россией.
Чехов и русских многое объединяет, говорится в его сообщении, хотя после инцидента во Врбетице отношения двух стран находятся на точке замерзания.
Но, пояснил дипломат, поскольку отказаться от отношений с Москвой невозможно, то нельзя и строить их на основе чрезмерных эмоций.
"Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами. Именно об этом недавно также заявил бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, от которого мы могли бы ожидать – в связи с его давно известными взглядами – скорее более радикальную позицию", - заметил глава чешского МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





15
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 22:05
Китай неожиданно отреагировал на претензии Японии к России по Курилам - СМИ
02 сентября 2021, 22:05
The National Interest: Украина – худший союзник США, которого только можно представить
02 сентября 2021, 22:05
Почему наблюдатели ОБСЕ не нужны в Донбассе? Русский дипломат дал простое объяснение
02 сентября 2021, 22:05
Учёные восстали против инициативы Австралии: "Мы должны позволить детям оставаться детьми"
02 сентября 2021, 22:05
Какое будущее ждёт ядерный щит России: Рогозин рассказал, что защитит страну
02 сентября 2021, 23:55
Визит Зеленского в США загнал Украину в кабалу - депутат Рады
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 22:05
The National Interest: Украина – худший союзник США, которого только можно представит...
02 сентября 2021, 22:05
Почему наблюдатели ОБСЕ не нужны в Донбассе? Русский дипломат дал простое объяснение
02 сентября 2021, 22:05
Учёные восстали против инициативы Австралии: "Мы должны позволить детям оставать...
02 сентября 2021, 22:05
Какое будущее ждёт ядерный щит России: Рогозин рассказал, что защитит страну
02 сентября 2021, 23:55
Визит Зеленского в США загнал Украину в кабалу - депутат Рады
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.