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Глава МИД Чехии назвал необходимыми контакты с Россией: "В наших жизненных интересах"
03 сентября 2021, 01:45 • 15 • Политика
В своей статье, размещенной на сайте чешского МИД, министр Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией.
Чехия не может "не иметь" отношений с Россией. Об этом в своей статье написал глава МИД этой страны Якуб Кулганек. Он подчеркнул, что такой расклад вещей подкрепляют и состоявшийся саммит путина с Байденом и визит Меркель в Москву.
Чешский министр подчеркнул, что, несмотря на острые заявления Польши и стран Прибалтики, эти страны по-прежнему не готовы рвать отношения с Россией.
Чехов и русских многое объединяет, говорится в его сообщении, хотя после инцидента во Врбетице отношения двух стран находятся на точке замерзания.
Но, пояснил дипломат, поскольку отказаться от отношений с Москвой невозможно, то нельзя и строить их на основе чрезмерных эмоций.
"Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами. Именно об этом недавно также заявил бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, от которого мы могли бы ожидать – в связи с его давно известными взглядами – скорее более радикальную позицию", - заметил глава чешского МИД.
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