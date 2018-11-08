Глава МИД Британии вспомнит о терактах во время речи про высылку российских дипломатов

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время выступления в Париже в четверг заверит, что две страны - Франция и Великобритания - даже после Brexit сохранят тесную связь. Которая, по его словам, явно окрепла после тяжелых событий во время терактов.

Трудности сближают. Видимо, эта истина и легла в основу речи главы британского МИД Джереми Ханта. Как стало известно представителям СМИ, которые получили фрагменты его будущего обращения, Хант будет говорить о тесной взаимосвязи Великобритании и Франции. Министр также обязательно подчеркнет, что она наиболее ярко проявилась в последнее время во взаимной поддержке после терактов в Париже и Манчестере.

«Мы никогда не забудем тот момент, когда после теракта в Манчестере президент Франции Эмманюэль Макрон пришел в британское посольство, чтобы выразить солидарность Франции, - говорится в тексте. - Не забудем ту толпу, поющую британский национальный гимн на стадионе "Стад де Франс", ни после теракта в "Батаклане" — толпу, поющую на стадионе "Уэмбли" "Марсельезу"».

Сообщается, что речь будет на французском языке.

«Вот почему после химической атаки в Солсбери в марте Франция выступила на стороне Великобритании, - заключит Хант. - Так, она стала тоже лидером в жестком и едином европейском ответе».

В речи указывается, что Франция, работая вместе с Британией, внесла свой вклад в высылку российских дипломатов.

Речь цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, напомним, что газета The Telegraph со ссылкой на доклад Henry Jackson Society заявила о наплыве «агентов Кремля» в самом сердце Соединенного Королевства, отметив, что в Лондоне практически каждый второй русский - шпион. А всего их около 75 тысяч.

«Каждый второй русский в Лондоне - шпион», - пишет издание, утверждая, что «почти половина дипломатов посольства России» якобы активно занимается разведывательными работами. Говоря простым языком, являются, мол, «агентами Кремля». И это количество, как следует из доклада, «теперь весьма опережает уровень времен холодной войны».

Доклад, на который ссылается СМИ, уже одобрен экс-главой британской спецслужбы Mi-6.