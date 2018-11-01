|
Глава МИД Британии пригрозил России "высокой ценой", перепутав ее с Китаем
01 ноября 2018, 08:39 • 237 • Политика
Министр Джереми Хант заявил, что Лондон надеется вернуть Россию в «мировую правовую систему» и перечислил «грехи» Москвы — от Грузии до Солсбери.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень большой ценой», если она не вернется в «основанную на правилах международную систему».
В своем выступлении в институте Policy Exchange Хант признался, что считал, что Россия хочет быть частью мировой правовой системы и радовался перспективой «совсем новых отношений», по сравнению с временами СССР.
Он перечислил «грехи» Москвы, которые мешают таким перспективам - «вторжения» в Грузию и Крым, кибератаки и химическая атака в Солсбери.
Он заявил, что Великобритания собирается заставить Россию «платить высокую цену», если подобное будет происходить и дальше. При этом Хант оговорился и сказал «Китай», но затем под хохот слушателей извинился и поправился.
Напомним, до сих пор Лондон не представил миру никаких доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес России. Ряд стан Евросоюза заявили, что отказываются признавать вину Москвы за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери без очевидных и недвусмысленных улик.
О выступлении Джереми Ханта в Policy Exchange пишет РИА "Новости".
Подпишитесь на нас
237
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 23:24
|
30 октября 2018, 14:24
|
31 октября 2018, 01:39
|
26 октября 2018, 03:09
|
29 октября 2018, 22:09
|
31 октября 2018, 19:27
|
29 октября 2018, 18:54