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Глава МИД Британии пригрозил России "высокой ценой", перепутав ее с Китаем

01 ноября 2018, 08:39  •  237 • Политика
Министр Джереми Хант заявил, что Лондон надеется вернуть Россию в «мировую правовую систему» и перечислил «грехи» Москвы — от Грузии до Солсбери.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень большой ценой», если она не вернется в «основанную на правилах международную систему».
В своем выступлении в институте Policy Exchange Хант признался, что считал, что Россия хочет быть частью мировой правовой системы и радовался перспективой «совсем новых отношений», по сравнению с временами СССР.
Он перечислил «грехи» Москвы, которые мешают таким перспективам - «вторжения» в Грузию и Крым, кибератаки и химическая атака в Солсбери.
Он заявил, что Великобритания собирается заставить Россию «платить высокую цену», если подобное будет происходить и дальше. При этом Хант оговорился и сказал «Китай», но затем под хохот слушателей извинился и поправился.
Напомним, до сих пор Лондон не представил миру никаких доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес России. Ряд стан Евросоюза заявили, что отказываются признавать вину Москвы за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери без очевидных и недвусмысленных улик.
О выступлении Джереми Ханта в Policy Exchange пишет РИА "Новости".

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