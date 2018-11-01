Глава МИД Британии пригрозил России "высокой ценой", перепутав ее с Китаем

Министр Джереми Хант заявил, что Лондон надеется вернуть Россию в «мировую правовую систему» и перечислил «грехи» Москвы — от Грузии до Солсбери.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень большой ценой», если она не вернется в «основанную на правилах международную систему».

В своем выступлении в институте Policy Exchange Хант признался, что считал, что Россия хочет быть частью мировой правовой системы и радовался перспективой «совсем новых отношений», по сравнению с временами СССР.

Он перечислил «грехи» Москвы, которые мешают таким перспективам - «вторжения» в Грузию и Крым, кибератаки и химическая атака в Солсбери.

Он заявил, что Великобритания собирается заставить Россию «платить высокую цену», если подобное будет происходить и дальше. При этом Хант оговорился и сказал «Китай», но затем под хохот слушателей извинился и поправился.

Напомним, до сих пор Лондон не представил миру никаких доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес России. Ряд стан Евросоюза заявили, что отказываются признавать вину Москвы за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери без очевидных и недвусмысленных улик.

О выступлении Джереми Ханта в Policy Exchange пишет РИА "Новости".