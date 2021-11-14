Глава МИД Британии обрушилась на Россию с обвинениями. Чем ответит Лавров?

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обрушилась на Россию с обвинениями - якобы наша страна несёт ответственность за ситуацию на польско-белорусской границе. И запоздало призвала Европу бойкотировать строительство "Северного потока - 2". Теперь весь мир интересует - что же ответит Сергей Лавров?

Министр иностранных дел Британии возложила на Россию ответственность за ситуацию на польско-белорусской границе. По словам Лиз Трасс, Россия несет "чёткую ответственность" за ситуацию с потоком нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Польши.

Трасс заявила в материале для газеты Sunday Telegraph, что Кремль должен "оказать давление" на Минск, чтобы тот прекратил кризис. При этом, заметила министр, основную тяжесть "позорного миграционного кризиса", сейчас несёт на себе Польша. Она назвала этот кризис искусственным и подчеркнула, что ответственность за него должны разделить между собой также страны "Вышеградской четвёрки" - Венгрия, Словакия и Чехия.

Впрочем, Трасс уверена, что принять участие в разрешении кризиса должны также страны Балтии и "друзья" с Украины.

Но главное, по мнению министра, в том, что европейские страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять влиянию России. В качестве примера такого влияния она назвала строительство газопровода "Северный поток - 2", забыв, что он был достроен ещё в сентябре.

Русские читатели не удержались от сарказма - в комментариях к заметке РИА Новости они высказали предположение: "Что поделать, бумажка с текстом затерялась. Вот, нашли. Лучше поздно, чем никогда". "Лаврову надо ответить коллеге и сказать ей, что мы прислушались и сделали это ещё в сентябре. Так сказать, на опережение тявканья", - иронизирует один из читателей.