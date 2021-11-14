Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: &quo...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / Политика

Глава МИД Британии обрушилась на Россию с обвинениями. Чем ответит Лавров?

14 ноября 2021, 09:40  •  206 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обрушилась на Россию с обвинениями - якобы наша страна несёт ответственность за ситуацию на польско-белорусской границе. И запоздало призвала Европу бойкотировать строительство "Северного потока - 2". Теперь весь мир интересует - что же ответит Сергей Лавров?
Министр иностранных дел Британии возложила на Россию ответственность за ситуацию на польско-белорусской границе. По словам Лиз Трасс, Россия несет "чёткую ответственность" за ситуацию с потоком нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Польши.
Трасс заявила в материале для газеты Sunday Telegraph, что Кремль должен "оказать давление" на Минск, чтобы тот прекратил кризис. При этом, заметила министр, основную тяжесть "позорного миграционного кризиса", сейчас несёт на себе Польша. Она назвала этот кризис искусственным и подчеркнула, что ответственность за него должны разделить между собой также страны "Вышеградской четвёрки" - Венгрия, Словакия и Чехия.
Впрочем, Трасс уверена, что принять участие в разрешении кризиса должны также страны Балтии и "друзья" с Украины.
Но главное, по мнению министра, в том, что европейские страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять влиянию России. В качестве примера такого влияния она назвала строительство газопровода "Северный поток - 2", забыв, что он был достроен ещё в сентябре.
Русские читатели не удержались от сарказма - в комментариях к заметке РИА Новости они высказали предположение: "Что поделать, бумажка с текстом затерялась. Вот, нашли. Лучше поздно, чем никогда". "Лаврову надо ответить коллеге и сказать ей, что мы прислушались и сделали это ещё в сентябре. Так сказать, на опережение тявканья", - иронизирует один из читателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





206
Источник
Похожие новости
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
13 ноября 2021, 22:35
Поддать газу! Вучич начистоту высказался Соловьёву о Путине и санкциях
13 ноября 2021, 22:35
"Как далеко зайдём?": США не должны защищать Украину - американский эксперт
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
14 ноября 2021, 02:05
"Мы только что убили 50 женщин и детей": США скрыли своё военное преступление в Сирии - NYT
14 ноября 2021, 03:50
"Прошлый год был уроком": Лукашенко сделал выводы о Западе. Многовекторности пришёл конец
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.