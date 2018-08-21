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Глава МИД Британии хочет сделать антироссийские санкции США и ЕС «всеобъемлющими»

21 августа 2018, 13:54  •  77 • Политика
Глава МИД Британии намерен призвать ЕС усилить санкции против России.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ужесточить санкции против России. С аналогичным призывом глава МИД Британии планирует обратиться и к Евросоюзу.
Сообщается, что вскоре глава МИД Британии собирается посетить Вашингтон и произнести там речь. В ней он собирается в очередной раз обвинить Россию в использовании химического оружия, не имея при этом никаких доказательств. Цель министра - подтолкнуть США и ЕС к тому, чтобы сделать антироссийские санкции всеобъемлющими.
«Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими», - говорится в опубликованном заранее отрывке речи министра.
Усиление санкций против России глава МИД Британии намерен обсудить и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Министр надеется подтолкнуть американского лидера к еще более жестким антироссийским санкциям, пишет британское издание The Guardian.
«Конечно, мы должны вести диалог с Москвой, но мы также должны предельно ясно дать понять: внешняя политика России при президенте Путине сделала наш мир более опасным», - цитирует РИА Новости отрывок речи британского министра.

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