Глава МИД Британии хочет сделать антироссийские санкции США и ЕС «всеобъемлющими»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ужесточить санкции против России. С аналогичным призывом глава МИД Британии планирует обратиться и к Евросоюзу.

Сообщается, что вскоре глава МИД Британии собирается посетить Вашингтон и произнести там речь. В ней он собирается в очередной раз обвинить Россию в использовании химического оружия, не имея при этом никаких доказательств. Цель министра - подтолкнуть США и ЕС к тому, чтобы сделать антироссийские санкции всеобъемлющими.

«Соединенное Королевство просит своих союзников пойти еще дальше, призывая Евросоюз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими», - говорится в опубликованном заранее отрывке речи министра.

Усиление санкций против России глава МИД Британии намерен обсудить и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Министр надеется подтолкнуть американского лидера к еще более жестким антироссийским санкциям, пишет британское издание The Guardian.