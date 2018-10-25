Глава МИД Австрии заявила об отсутствии прогресса по Минским соглашениям

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отмена антироссийских санкций могла бы последовать за позитивными изменениями в реализации минских договорённостей, но прогресса по ним пока нет.

«К сожалению, в настоящий момент мы не наблюдаем прогресса по минским договорённостям, что стало бы условием для отмены экономических санкций против России», — приводит Интерфакс слова Кнайсль.

Она добавила, что австрийские предприятия серьёзно пострадали от антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы.

Кнайсль также отметила необходимость продолжать диалог с Россией.

Ранее она заявляла, что Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями.