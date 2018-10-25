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Глава МИД Австрии заявила об отсутствии прогресса по Минским соглашениям
25 октября 2018, 17:09 • 57 • Украина
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отмена антироссийских санкций могла бы последовать за позитивными изменениями в реализации минских договорённостей, но прогресса по ним пока нет.
Reuters
«К сожалению, в настоящий момент мы не наблюдаем прогресса по минским договорённостям, что стало бы условием для отмены экономических санкций против России», — приводит Интерфакс слова Кнайсль.
Она добавила, что австрийские предприятия серьёзно пострадали от антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы.
Кнайсль также отметила необходимость продолжать диалог с Россией.
Ранее она заявляла, что Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями.
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