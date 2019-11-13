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Глава МИД Австрии намерен провести переговоры с Зеленским
13 ноября 2019, 16:24 • 31 • Украина
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 13 ноября приедет на Украину, где у него состоится встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Reuters
«Министр иностранных дел Александер Шалленберг сегодня едет на Украину», — говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.
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