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Глава МИД Австрии намерен провести переговоры с Зеленским

13 ноября 2019, 16:24  •  31 • Украина
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 13 ноября приедет на Украину, где у него состоится встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
 
Reuters
 

«Министр иностранных дел Александер Шалленберг сегодня едет на Украину», — говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

AM Alexander #Schallenberg reist heute in die #Ukraine. Auf dem Programm stehen ein Treffen mit Präsident Selenskyj, ein Arbeitsgespräch mit AM @VPrystaiko und VPM @DmytroKuleba, ein Besuch des Maidan, sowie Treffen mit der @OSCE_SMM und Vertretern der Zivilgesellschaft.

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