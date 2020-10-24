|
Глава МИД Армении оценил переговоры в США: "Очень воодушевляет"
24 октября 2020, 16:00 • 20 • Политика
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян оценил переговоры в США. "Очень воодушевляет", - признался он после встречи с американским госсекретарём Майком Помпео.
Помпео встретился и с Мнацаканяном, и с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Переговоры проходили 23 октября.
Армянский министр сообщил, что работа по установлению режима прекращения огня и возврату к мирному разрешению конфликта будет продолжена. Стороны намерены и дальше искать путь к этим целям.
Во время своего выступления в Вашингтоне Мнацаканян поделился мнением, что усилия США консолидированы с сопредседателями Минской группы, то есть Россией и Францией.
"То, что мы услышали от американской стороны, очень воодушевляет", - оценил глава МИД Армении прошедшие переговоры.
По словам Мнацаканяна, в Нагорном Карабахе могут появиться миротворцы.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2020, 08:50
|
19 октября 2020, 17:45
|
22 октября 2020, 12:40
|
22 октября 2020, 12:40
|
20 октября 2020, 15:45
|
21 октября 2020, 00:55
|
22 октября 2020, 07:10