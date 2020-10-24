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Глава МИД Армении оценил переговоры в США: "Очень воодушевляет"

24 октября 2020, 16:00  •  20 • Политика
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян оценил переговоры в США. "Очень воодушевляет", - признался он после встречи с американским госсекретарём Майком Помпео.
Помпео встретился и с Мнацаканяном, и с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Переговоры проходили 23 октября.
Армянский министр сообщил, что работа по установлению режима прекращения огня и возврату к мирному разрешению конфликта будет продолжена. Стороны намерены и дальше искать путь к этим целям.
Во время своего выступления в Вашингтоне Мнацаканян поделился мнением, что усилия США консолидированы с сопредседателями Минской группы, то есть Россией и Францией.
"То, что мы услышали от американской стороны, очень воодушевляет", - оценил глава МИД Армении прошедшие переговоры.
По словам Мнацаканяна, в Нагорном Карабахе могут появиться миротворцы.

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