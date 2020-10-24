Глава МИД Армении оценил переговоры в США: "Очень воодушевляет"

Помпео встретился и с Мнацаканяном, и с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Переговоры проходили 23 октября.

Армянский министр сообщил, что работа по установлению режима прекращения огня и возврату к мирному разрешению конфликта будет продолжена. Стороны намерены и дальше искать путь к этим целям.

Во время своего выступления в Вашингтоне Мнацаканян поделился мнением, что усилия США консолидированы с сопредседателями Минской группы, то есть Россией и Францией.

"То, что мы услышали от американской стороны, очень воодушевляет", - оценил глава МИД Армении прошедшие переговоры.

По словам Мнацаканяна, в Нагорном Карабахе могут появиться миротворцы.