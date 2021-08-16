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Глава МИД Афганистана оправдался за побег: На резиденцию министра было совершено нападение
16 августа 2021, 19:15 • 53 • Политика
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию. Министр добавил, что ему пришлось скрыться в безопасном месте.
Министр иностранных дел Афганистана заявил о нападении на его резиденцию, а также на его коллег-дипломатов. Глава МИД уточнил, что сейчас он скрывается и находится в безопасном месте. По его словам, нападение произошло в воскресенье 15 августа.
Ранее из Афганистана сбежали президент и глава армии, а также ряд других официальных лиц. Сейчас они скрываются в соседних с Афганистаном странах. Тем временем страна практически целиком перешла под контроль талибов*.
Лишь аэропорт сейчас находится под контролем военных США. И судя по тому, как развиваются события, скоро и он может оказаться под властью боевиков. Из-за этого толпы сотрудничавших с американцами людей штурмуют воздушную гавань в надежде успеть покинуть страну.
* Талибан - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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