Глава Межпарламентской Ассамблеи Православия получил грамоту президента России

Депутату Госдумы Сергею Гаврилову вручили почётную грамоту президента России за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Особенно была отмечена работа парламентария на посту главы Межпарламентской Ассамблеи Православия.

С вручением грамоты Сергея Гаврилова поздравил лично председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он высоко оценил мужественность и ответственность депутата в его миротворческих усилиях.

"Мы делаем всё, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать", - сказал Гаврилов на вручении грамоты.

Напомним, что в конце июня этого года против Гаврилова была совершена провокация в парламенте Грузии. Депутат прибыл в Тбилиси по приглашению грузинской стороны, чтобы провести мероприятия Межпарламентской Ассамблеи Православия. Однако грузинская оппозиция использовала миротворческую инициативу для разжигания антироссийских беспорядков.