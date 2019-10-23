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Глава Межпарламентской Ассамблеи Православия получил грамоту президента России
23 октября 2019, 01:09 • 10 • Политика
Президент России наградил депутата Госдумы Сергея Гаврилова за укрепление российской государственности. Парламентарий известен своей работой во главе Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову вручили почётную грамоту президента России за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Особенно была отмечена работа парламентария на посту главы Межпарламентской Ассамблеи Православия.
С вручением грамоты Сергея Гаврилова поздравил лично председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он высоко оценил мужественность и ответственность депутата в его миротворческих усилиях.
Напомним, что в конце июня этого года против Гаврилова была совершена провокация в парламенте Грузии. Депутат прибыл в Тбилиси по приглашению грузинской стороны, чтобы провести мероприятия Межпарламентской Ассамблеи Православия. Однако грузинская оппозиция использовала миротворческую инициативу для разжигания антироссийских беспорядков.
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