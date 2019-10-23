Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Коре...
Услышат ли чиновники своего президента?
Все воевавшие в Донбассе украинцы - террористы: "Азов" уточнил заявлен...
Разоблачительный спектакль: британская власть и СМИ как инструмент давления!
Главная / Политика

Глава Межпарламентской Ассамблеи Православия получил грамоту президента России

23 октября 2019, 01:09  •  10 • Политика
Президент России наградил депутата Госдумы Сергея Гаврилова за укрепление российской государственности. Парламентарий известен своей работой во главе Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову вручили почётную грамоту президента России за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Особенно была отмечена работа парламентария на посту главы Межпарламентской Ассамблеи Православия.
С вручением грамоты Сергея Гаврилова поздравил лично председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он высоко оценил мужественность и ответственность депутата в его миротворческих усилиях.
"Мы делаем всё, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать", - сказал Гаврилов на вручении грамоты.
Напомним, что в конце июня этого года против Гаврилова была совершена провокация в парламенте Грузии. Депутат прибыл в Тбилиси по приглашению грузинской стороны, чтобы провести мероприятия Межпарламентской Ассамблеи Православия. Однако грузинская оппозиция использовала миротворческую инициативу для разжигания антироссийских беспорядков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 12:09
Трамп приготовился нанести "небывалый удар" по Ирану
22 октября 2019, 18:39
Кремль сообщил об отсутствии точных сроков проведения саммита «нормандской четверки»
22 октября 2019, 12:09
Зеленский предпочел скоростному поеданию шаурмы в Ростове визит в Японию
22 октября 2019, 21:54
"Из русофоба в голубя мира за 5 лет": Эстония пересмотрела отношения с Россией - СМИ США
22 октября 2019, 21:54
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны
22 октября 2019, 12:09
Трамп готов воевать с Турцией: Глава Госдепа назвал условия начала военных действий
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 00:54
«Думала, что это недоразумение»: москвичке с парковочным разрешением пришли штрафы по...
23 октября 2019, 00:54
«Русофобия в основе идентичности»: как Украина пытается добиться признания голодомора...
23 октября 2019, 00:54
В Госдуме оценили заявление о возможном экономическом прорыве Украины
22 октября 2019, 23:40
"Жертвы перестройки": Соловьев с юмором ОЦЕНИЛ новую "идею" прави...
22 октября 2019, 23:24
«Вы зря топчетесь на меморандуме»: Шестичасовые переговоры Путина и Эрдогана прекрати...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
16 октября 2019, 16:09
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.