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Глава МЧС отметил инициативность своего бывшего зама Кобзева

12 декабря 2019, 22:39  •  74 • Политика
Глава МЧС России Евгений Зиничев охарактеризовал назначенного врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева как инициативного и неравнодушного сотрудника. По словам министра, они проработали вместе полтора года.
Под руководством Кобзева и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, отметил Зинчев, передает 12 декабря «Интерфакс».
На новом посту Кобзев, выразил надежду глава МЧС, будет действовать по принципам неравнодушного подхода к проблемам каждого жителя региона.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области и провел с ним рабочую встречу.
В этот же день заявление о своей отставке подал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Поводом для его ухода, по предварительной информации, стали неисполнение им обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы.
Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года, его полномочия заканчивались в 2020 году.

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