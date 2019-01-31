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Глава Курганской области запретил своим подчиненным говорить, что «денег нет»
31 января 2019, 17:39 • 25 • В России
Ответ премьера пенсионерам «Денег нет, но вы держитесь!» стал грустным интернет-мемом в прошлом году. Обыграть его в своем выступлении решил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. В регионе проходила партийная конференция. А поскольку присутствующие на ней по совместительству занимают ключевые должности в регионе, шутка про деньги прозвучала как наказ.
— Коллеги, есть просьба к вам. В диалоге со мной словосочетание «денег нет» не использовать, — строго сказал Шумков. А затем чуть смягчившись добавил: — Будем вместе их искать, я знаю где.
В своей речи врио губернатора также напомнил партийцам, что их задача — развивать родную Курганскую область. Отметим, что регион не самый богатый и часто мелькает во всевозможных рейтингов аутсайдеров.
— Призываю вас вместе со мной отрабатывать наиболее злободневные для жителей проблемы. Это соцсфера, здравоохранение, образование, дороги, заработная плата. И в основе большого клубка проблем — недостаточно развитая экономика.У нас одно дело, одна страна, один народ, — патетично закончил Шумков.
В Курган Шумкова присылали из Тюмени. До этого регионом управлял Алексей Кокорин, у которого был очень низкий рейтинг народного доверия. В Тюмени Вадим Михайлович был вице-губернатором.
По образованию Шумков юрист. Карьеру начал в 1994 году. Работал экономистом в банке, юрисконсультом в нефтяной компании «ЮКОС», арбитражным управляющим. Занимался бизнесом. В правительстве Тюмени возглавлял департамент экономики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был признан лучшим в России.
Блог Вадима Шумкова пользовался огромной популярностью у жителей Тюмени. Автор открыто отвечал на вопросы и не боялся острых комментариев. Много писал о политике, об истории края и даже о любви. Однако в 2010 году чиновник удалил свой живой журнал без объяснений и комментариев. Тюменцы считают, что он слишком честно общался с народом и кому-то это не понравилось.
Выборы в Кургане регионе пройдут в сентября. О своем участии Шумков не объявлял.
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