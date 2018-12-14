Глава Крыма заявил об угрозе диверсий со стороны Киева

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозой для региона являются попытки властей Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове.

«Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе», — написал Аксёнов в Facebook.

По его словам, в настоящее время продолжает возрастать террористическая угроза как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, — отметил Аксёнов.

Также он заявил, что есть вероятность возвращения на места постоянного проживания жителей Крыма, которые получили боевой опыт в составе международных террористических групп.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост является вражеской инфраструктурой, которую Киев не разрешал строить.

По его словам, необходимо уничтожить его. Он отметил, что не против, если это сделают даже инопланетяне.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.